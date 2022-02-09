Білоруска-опозиціонерка, якій не дали виступити на Олімпіаді, втікла з країни

Долідович залишила Білорусь разом з родиною і мешкає в Польщі

Лижниця Дар'я Долідович разом із сім'єю залишила Білорусь після того, як влада країни звинуватила її в підтримці опозиції та заборонила виступати у кваліфікаційних змаганнях на Олімпіаду-2022. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, родина Долідович зараз перебуває у Польщі. Дарина – дочка відомого білоруського лижника, учасника семи Олімпіад Сергія Долідовича, який також виїхав із Білорусі.

«Три місяці тому я навіть у страшному сні не міг уявити, що зрештою покину свою країну», – сказав Долідович-старший.

«Я планувала закінчити школу в Білорусі. Але батьки сказали, що ми переїжджаємо. Звичайно, я засмучена. Було б простіше залишитись на кілька місяців і закінчити школу», – додала Дар'я.

На початку січня Федерація лижних перегонів Білорусі деактивувала код FIS Долідович та ще однієї лижниці, Світлани Андріюк, без пояснення причин. Дівчата заявили, що рішення ухвалено через те, що вони нібито підтримують опозиційні сили.