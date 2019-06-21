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    Збірна України проведе відкрите тренування напередодні чемпіонату Європи

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    Жіноча збірна України з баскетболу - Збірна України проведе відкрите тренування напередодні чемпіонату Європи
    Жіноча збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Жіноча збірна України стартує 27 червня на чемпіонаті Європи з баскетболу

    Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе 24 червня відкрите тренування. Це буде останній підготовчий день команди в Києві перед вильотом 25 червня до Риги на чемпіонат Європи.

    Перший поєдинок на ЄвроБаскеті команда Горана Бошковича зіграє 27 червня проти чинних чемпіонок Старого світу – збірної Іспанії, нагадує ФБУ.

    Заключні приготування перед найважливішими випробуваннями року збірна України проводить у київському Палаці спорту. У понеділок 24 червня о 10:35 у представників мас-медіа буде можливість поспілкуватися із тренерами та гравцями нашої національної команди, дізнатися остаточний склад збірної і побажати їй успіхів перед вояжем до Латвії.

    Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європу Україна грає проти Іспанії, Латвії та Великої Британії. 

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