Збірна України проведе відкрите тренування напередодні чемпіонату Європи



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Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Жіноча збірна України стартує 27 червня на чемпіонаті Європи з баскетболу

Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе 24 червня відкрите тренування. Це буде останній підготовчий день команди в Києві перед вильотом 25 червня до Риги на чемпіонат Європи.

Перший поєдинок на ЄвроБаскеті команда Горана Бошковича зіграє 27 червня проти чинних чемпіонок Старого світу – збірної Іспанії, нагадує ФБУ.

Заключні приготування перед найважливішими випробуваннями року збірна України проводить у київському Палаці спорту. У понеділок 24 червня о 10:35 у представників мас-медіа буде можливість поспілкуватися із тренерами та гравцями нашої національної команди, дізнатися остаточний склад збірної і побажати їй успіхів перед вояжем до Латвії.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європу Україна грає проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.

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