Тренер збірної Петраков розповів про стосунки з Малиновським і травму Ярмоленка

Національна команда розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною

Збірна України завершає відбірний турнір до чемпіонату світу з футболу. Нашій команді залишилося провести один матч. 16 листопада на виїзді вона проведе матч року проти Боснії і Герцеговини. В якості підготовки до нього запланована ще товариська зустріч з Болгарією в Одесі (11 листопада).

Виконувач обов’язків головного тренера збірної Олександр Петраков на передматчевій пресконференції знову був небагатослівним. Очевидно, що переживає, тому на всі запитання відповідав максимально коротко. Навіть не розповів про травму Андрія Ярмоленка, який через неї пропустив два матчі – в Лізі Європи і чемпіонаті Англії. Лише сказав, що нападник здоровий. Не розповів, як владнав конфлікт з Малиновським.

«Ярмоленко здоровий. Про ротацію не йдеться, ми готуємося до гри року. Щодо Малиновського, то ми з Русланом перегорнули цю сторінку, – сказав Петраков. – Я розраховую на всіх 25 чоловік, які приїхали.

Гармаш може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацтва. Подивимося, чим він буде корисним для збірної».

Турнірна таблиця

Які матчі залишилися

Субота, 13 листопада. Боснія та Герцоговина – Фінляндія, Франція – Казахстан

Вівторок, 16 листопада. Боснія та Герцоговина – Україна, Фінляндія – Франція