Збірна України стартує на етапі Кубку світу з велотреку у Мінську
- Сьогодні, 16:04
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Розсилка
До столиці Білорусі відправилося дев'ять українських спортсменів
Цими днями національна збірна України з велоспорту відбула до білоруського Мінську для участі в етапі Кубку світу на треку.
Це буде п’ятий і заключний етап Кубку світу сезону-2017/18, який пройде на велодромі «Мінськ-Арена» з 19-го по 21-е січня, інформує офіційний сайт Федерації велоспорту України.
Як повідомлялось раніше, чемпіонат світу відбудеться у нідерландському Апедорні з 28-го лютого по 4-те березня.
Мінськ уже приймав чемпіонат світу з велоспорту трек у 2013 році.
Згідно попередньої заявки, Україну у білоруському Мінську представлятимуть:
чоловіки:
Гладиш Роман
Гринів Віталій
Джус Володимир
Шевчук Тарас
Васильєв Максим
Клепіков Ілля
Жінки:
Басова Любов
Клімченко Тетяна
Клячина Оксана
Попередні етапи у Прушкові, Манчестері, Мілтоні, Сантьяго були для українців успішними та вдалими.