До столиці Білорусі відправилося дев'ять українських спортсменів

Цими днями національна збірна України з велоспорту відбула до білоруського Мінську для участі в етапі Кубку світу на треку. Це буде п’ятий і заключний етап Кубку світу сезону-2017/18, який пройде на велодромі «Мінськ-Арена» з 19-го по 21-е січня, інформує офіційний сайт Федерації велоспорту України. Як повідомлялось раніше,



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Любов Басова. Фото twitter.com/UCI_Track

До столиці Білорусі відправилося дев'ять українських спортсменів

Цими днями національна збірна України з велоспорту відбула до білоруського Мінську для участі в етапі Кубку світу на треку.

Це буде п’ятий і заключний етап Кубку світу сезону-2017/18, який пройде на велодромі «Мінськ-Арена» з 19-го по 21-е січня, інформує офіційний сайт Федерації велоспорту України.

Як повідомлялось раніше, чемпіонат світу відбудеться у нідерландському Апедорні з 28-го лютого по 4-те березня.

Мінськ уже приймав чемпіонат світу з велоспорту трек у 2013 році.

Згідно попередньої заявки, Україну у білоруському Мінську представлятимуть:

чоловіки:

Гладиш Роман

Гринів Віталій

Джус Володимир

Шевчук Тарас

Васильєв Максим

Клепіков Ілля

Жінки:

Басова Любов

Клімченко Тетяна

Клячина Оксана

Попередні етапи у Прушкові, Манчестері, Мілтоні, Сантьяго були для українців успішними та вдалими.