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    Збірна України стартує на етапі Кубку світу з велотреку у Мінську

    До столиці Білорусі відправилося дев'ять українських спортсменів
    Цими днями національна збірна України з велоспорту відбула до білоруського Мінську для участі в етапі Кубку світу на треку. Це буде п’ятий і заключний етап Кубку світу сезону-2017/18, який пройде на велодромі «Мінськ-Арена» з 19-го по 21-е січня, інформує офіційний сайт Федерації велоспорту України. Як повідомлялось раніше,
    • Сьогодні, 16:04
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    Любов Басова. Фото twitter.com/UCI_Track
    Любов Басова. Фото twitter.com/UCI_Track

    До столиці Білорусі відправилося дев'ять українських спортсменів

    Цими днями національна збірна України з велоспорту відбула до білоруського Мінську для участі в етапі Кубку світу на треку.

    Це буде п’ятий і заключний етап Кубку світу сезону-2017/18, який пройде на велодромі «Мінськ-Арена» з 19-го по 21-е січня, інформує офіційний сайт Федерації велоспорту України.

    Як повідомлялось раніше, чемпіонат світу відбудеться у нідерландському Апедорні  з 28-го лютого по 4-те березня.

    Мінськ уже приймав чемпіонат світу з велоспорту трек у 2013 році.

    Згідно попередньої заявки, Україну у білоруському Мінську представлятимуть:

    чоловіки:
    Гладиш Роман
    Гринів Віталій
    Джус Володимир
    Шевчук Тарас
    Васильєв Максим
    Клепіков Ілля

    Жінки:
    Басова Любов
    Клімченко Тетяна
    Клячина Оксана

    Попередні етапи у Прушкові, Манчестері, Мілтоні, Сантьяго були для українців успішними та вдалими.

    чемпіонат світу Кубок світу Збірна України велотрек Велоспорт
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