Збірна України (U-16) розгромила команду Косова на першості Європи з баскетболу



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Фото взяте з ФБУ

Але вище третього місця у групі українці не піднялися

Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Косова у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

З початком зустрічі суперники змогли нав’язати боротьбу, змушуючи українців наздоганяти себе. Втім, надскладних завдань балканці не ставили.

Поступово українська команда перехопила ініціативу. До кінця стартової чверті збірна України вийшла вперед на чотири очки.

У другій 10-хвилинці наші співвітчизники контролювали хід гри. Підвищився відсоток реалізації, а разом з більшою кількістю помилок і втрат суперника це ще на сім очок збільшило нашу загальну перевагу.

З поновленням гри після великої перерви перевага збірної України стала ще більш відчутною. Наступні «+18» за підсумками 10-хвилинки зняли всі питання стосовно загального підсумку поєдинку.

У заключній чверті українські хлопці впевнено довели зустріч до перемоги, яка дозволила команді посісти підсумкове третє місце у групі.

Відтак, у наступному матчі чемпіонату Європи збірна України зіграє 16 серпня у класифікації за 9-16 місця проти Фінляндії.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

Чоловічі команди U-16

Дивізіон В

Україна – Косово – 89:57 (19:15, 19:12, 30:12, 21:18 )

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-16) ще на рік залишиться у другому дивізіоні першості Європи з баскетболу.

