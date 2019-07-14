Жіноча баскетбольна збірна України U-18 перемогою завершила чемпіонат Європи



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Збірна України U-18 ФІБА

Наша жіноча юніорська збірна перемогла в заключному поєдинку Люксембург

Жіноча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Люксембургу в заключному поєдинку чемпіонату Європи в дивізіоні В – 70:46.

Україна – Люксембург – 70:46 (18:12, 15:17, 19:5, 18:12)

Україна: Бакал (19), Киба (14), Кучерьонок (12), Топчій (9), Джус (3), Попова (3), Діберт (3), Дуліна (2), Денисенко (2), Іванюк.

За іронією завершували ЄвроБаскет наші дівчата проти того ж суперника, з яким починали змагання на груповому етапі. І знову українки домінували на майданчику. Лише в другій чверті вони дозволили суперницям дещо скоротити різницю.

Підсумкова перемога забезпечила Україні 13-те місце за результатом змагань серед 23-х команд. Відтак українки наступного року також гратимуть у дивізіоні В. У Скоп’є наші дівчата здобули п’ять перемог у восьми поєдинках.