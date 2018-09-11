Збірна України (U-21) з футболу вирвала перемогу в Андорри у кваліфікації на Євро-2019



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Фото ФФУ

Молоді українці ледь не зганьбилися у протистоянні з аутсайдером

Молодіжна збірна України вистраждала перемогу у матчі відбірного етапу на чемпіонат Європи 2019 року з футболу.

«Синьо-жовті» протягом усього матчу володіли ініціативою та частіше били по воротах гостей з Андорри. Проте м’яч ніяк не хотів залітати у сітку.

Наприкінці другого тайму українці пішли вперед великими силами. Але кілька чудових сейвів виконав голкіпер андоррців.

На 85-й хвилині Україна втратила чудову можливість повести у рахунку – Мар’ян Швед з пенальті пробив над воротами.

Та все ж той же Швед за дві хвилини потужний ударом здалеку приніс перемогу нашій команді.

Таким чином, Україна набрала 14 очок і продовжує боротьбу за путівку на майбутній чемпіонат Європи.

Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

Молодіжні збірні U-21

Кваліфікаційний етап

Україна – Андорра – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Швед (87)

Нереалізований пенальті: Швед (85)