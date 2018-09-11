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    Збірна України (U-21) з футболу вирвала перемогу в Андорри у кваліфікації на Євро-2019

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    Фото ФФУ - Збірна України (U-21) з футболу вирвала перемогу в Андорри у кваліфікації на Євро-2019
    Фото ФФУ

    Молоді українці ледь не зганьбилися у протистоянні з аутсайдером

    Молодіжна збірна України вистраждала перемогу у матчі відбірного етапу на чемпіонат Європи 2019 року з футболу.

    «Синьо-жовті» протягом усього матчу володіли ініціативою та частіше били по воротах гостей з Андорри. Проте м’яч ніяк не хотів залітати у сітку.

    Наприкінці другого тайму українці пішли вперед великими силами. Але кілька чудових сейвів виконав голкіпер андоррців.

    На 85-й хвилині Україна втратила чудову можливість повести у рахунку – Мар’ян Швед з пенальті пробив над воротами.

    Та все ж той же Швед за дві хвилини потужний ударом здалеку приніс перемогу нашій команді.

    Таким чином, Україна набрала 14 очок і продовжує боротьбу за путівку на майбутній чемпіонат Європи.

    Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

    Молодіжні збірні U-21

    Кваліфікаційний етап

    Україна – Андорра – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Швед (87)

    Нереалізований пенальті: Швед (85)

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України
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