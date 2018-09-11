Відбір на Євро-2019 (U-21): молодіжна збірна України здобула важку перемогу над Андоррою (відео)



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Олександр Головко. Фото ФФУ

Вирішальний гол українці забили лише на 87-й хвилині

У вівторок, 11 вересня, у Запоріжжі відбувся матч молодіжних збірних у межах відбірного турніру Євро-2019 (U-21) Україна – Андорра.

Команда Олександра Головка продовжує боротьбу за підсумкову другу позицію у таблиці відбірної групи, яка дає шанс на участь у фінальному турнірі молодіжного чемпіонату Європи.

Черговий крок до мети українці зробили у зустрічі з аутсайдером групи, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У порівнянні з недавньою грою проти Латвії, у стартовому складі «синьо-жовтих» відбулися три зміни. Замість Маханькова, Русина та Вакулка вийшли Каневцев, Борячук та Назарина. Причому для останнього цей матч став дебютним за молодіжну збірну.

Українським футболістам довго не вдавалося подолати насичений захист андоррців, які всіляко намагалися збити темп та заспокоїти перебіг матчу.

Лише на 30-й хвилині «синьо-жовті» завдали першого акцентованого удару, утім, встигли до перерви створити три реальні нагоди для взяття воріт. Двічі після пострілів Шведа голкіпер андоррців робив вражаючі сейви.

По перерві у складі господарів відбулося відразу дві зміни, з’явилися нові атакувальні виконавці: Третьяков і Русин.

Але справжній штурм від українців почався лише після 75-ої хвилини. Моменти почали виникати один за одним, а на 86-й хвилині Швед пробив вище воріт з 11-метрового, який сам же й заробив.

Але Мар’ян не знітився й у наступній атаці завдав чудового удару у верхній кут з далекої відстані, знявши психологічний тягар з усієї команди.

М’яч форварда «Карпат», який продовжив свій гольовий бенефіс у матчах за клуб і збірну, залишився єдиним та приніс команді Олександра Головка такі необхідні три турнірні бали.

Свій наступний матч збірна України проведе 13 жовтня у Києві проти Шотландії.

Шотландці, зауважимо, у 8-му турі дещо несподівано на виїзді здолали команду Нідерландів – 2:1. Гості вийшли вперед на початку другого тайму, але згодом нідерландці рахунок зрівняли. Проте, на 89-й хвилині пенальті вирішив долю зустрічі.

Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

Молодіжні збірні U-21

Кваліфікаційний етап

Група 4

Україна (U-21) – Андорра (U-21) – 1:0 (0:0)

Гол: Швед (87).

На 86-й хвилині Швед не реалізував пенальті.

Україна: Каневцев, Лєднєв, Борячук (Русин, 46), Коваленко (к), Шапаренко (Третьяков, 46), Миколенко, Михайліченко, Тимчик (Гуцуляк, 81), Швед, Попов, Назарина.

Попереджені: Третьяков (90+5) — Де Паблос (37), Віладот (82), Помарес (84), Валес (90+2).