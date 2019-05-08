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    Тренера збірної України названо серед найкращих футболістів світу 25-ліття

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    Андрій Шевченко - Тренера збірної України названо серед найкращих футболістів світу 25-ліття
    Андрій Шевченко
    90Min

    Андрія Шевченка названо серед 101-го найкращих футболістів світу

    Головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка названо в рейтинзі найкращих футболістів світу останніх 25-ти років.

    Екс-форвард збірної України посів 52-гу сходинку серед 101 гравця за версією видання FourFourTwo.

    Рейтинг складено з нагоди 25-річчя британського видання. Його очолюють Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Зінедін Зідан.

    Нагадаємо, за роки ігрової кар’єри Шевченко виступав за київське «Динамо», італійський «Мілан» та англійський «Челсі». Перемагав у чемпіонатах України та Італії. Здобував національні Кубки України, Італії та Англії. У складі «Мілану» перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

    У складі збірної України футболіст Андрій Шевченко дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. Отримав Золотий М’яч найкращого футболіста Європи 2004 року.
    З літа 2016 року очолює збірну України на посаді головного тренера.

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