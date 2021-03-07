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    Футболіст збірної України зазнав жахливої травми в матчі Прем’єр-ліги

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    Данило Сікан не скоро повернеться на поле - Футболіст збірної України зазнав жахливої травми в матчі Прем’єр-ліги
    Данило Сікан не скоро повернеться на поле
    Фото з відкритих джерел

    Данило Сікан зламав щелепу в грі проти «Ворскли»

    Нападник «Шахтаря» Данило Сікан, котрий на правах оренди виступає за «Маріуполь», не зміг дограти матч чемпіонату України проти «Ворскли». В одному з епізодів футболіст зіштовхнувся з гравцем команди гостей Олександром Скляром. Обидва вдарилися головами, а Сікана після зустрічі довелося госпіталізувати.

    У 19-річного форварда діагностували перелом щелепи й закриту травму голови. Скляр, в свою чергу, зумів дограти перший тайм, проте на другу половину зустрічі не вийшов.

    «Ворскла» перемогла азовців з рахунком 1:0, набрала 28 очок і йде четвертою в турнірній таблиці чемпіонату України. Лідирує «Динамо» – 40 очок, у «Шахтаря» – 36, «Зорі» – 32… «Маріуполя» – 17.

    Данило Сікан є гравцем молодіжної збірної України. Позаминулого року він разом з командою став чемпіоном світу серед 20-річних. Форвард забив на турнірі 4 м'ячі й отримав «Срібну бутсу».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Ворскла ФК «Маріуполь» Данило Сікан
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