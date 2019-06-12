Збірна України втратила позиції в рейтинзі сили ФІБА



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Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Наша жіноча команда перемістилася на десяту позицію

Жіноча національна команда України втратила п’ять позицій у новому виданні рейтингу сили збірних, який ФІБА традиційно публікує напередодні чемпіонату Європи.

Наша команда перемістилася з п’ятого на десяте місце.

У новому рейтинзі враховано останні контрольні матчі. Оглядачі ФІБА звертають увагу на те, що попри повернення до складу капітана Аліни Ягупової, українки багато пропустили в програних поєдинках проти Італії та двічі Франції.

Очолює рейтинг 16-ти учасників чемпіонату Європи саме команда Франції. Другою іде Іспанія, третя – Росія. Збірна Латвії на 13-й сходинці, а Великої Британії – на передостанній 15-й.

У груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

Рейтинг сили ФІБА

Жіночі збірні