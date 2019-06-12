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    Збірна України втратила позиції в рейтинзі сили ФІБА

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    Жіноча збірна України з баскетболу - Збірна України втратила позиції в рейтинзі сили ФІБА
    Жіноча збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наша жіноча команда перемістилася на десяту позицію

    Жіноча національна команда України втратила п’ять позицій у новому виданні рейтингу сили збірних, який ФІБА традиційно публікує напередодні чемпіонату Європи.

    Наша команда перемістилася з п’ятого на десяте місце.

    У новому рейтинзі враховано останні контрольні матчі. Оглядачі ФІБА звертають увагу на те, що попри повернення до складу капітана Аліни Ягупової, українки багато пропустили в програних поєдинках проти Італії та двічі Франції.

    Очолює рейтинг 16-ти учасників чемпіонату Європи саме команда Франції. Другою іде Іспанія, третя – Росія. Збірна Латвії на 13-й сходинці, а Великої Британії – на передостанній 15-й.

    У груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

    Рейтинг сили ФІБА
    Жіночі збірні

    1. Франція
    2. Іспанія
    3. Росія
    4. Бельгія
    5. Швеція
    6. Італія
    7. Словенія
    8. Сербія
    9. Туреччина
    10. Україна
    11. Білорусь
    12. Чехія
    13. Латвія
    14. Угорщина
    15. Велика Британія
    16. Чорногорія
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