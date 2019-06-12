Син Коломойського може стати гравцем «Дніпра»



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Григорій Коломойський kp.ua

Баскетболіст Григорій Коломойський виступатиме в українській Суперлізі

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій стане гравцем баскетбольного клубу «Дніпро» та виступатиме в українській Суперлізі.

Про це повідомила «Комсомольська правда в Україні» з посиланням на президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

«Командою Григорія Коломойського в Україні став «Дніпро». Зараз він трохи підсилить її. Він ще досить молодий, але дуже любить баскетбол. Він багато працює над собою», - зазначив Бродський.

Наразі Коломойський-молодший виступає в чемпіонаті Ізраїлю за "Маккабі Рішон ле-Ціон". Команда дійшла до фіналу, де зіграє проти «Маккабі» з Тель-Авіва. Втім Коломойський загалом зіграв лише 9 хвилин у чотирьох матчах, не набрав жодного очка.

Раніше в інтерв’ю Ігор Коломойський зазначав, що повернеться в Україну, оскільки тут гратиме в баскетбол його син.

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