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    Збірна України з баскетболу U-20 виступить на чемпіонат Європи

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    Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу - Збірна України з баскетболу U-20 виступить на чемпіонат Європи
    Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наша молодіжна чоловіча команда гратиме в Ізраїлі в дивізіоні А

    Чоловіча молодіжна збірна України U-20 вирушила на чемпіонат Європи  до Ізраїлю. Змагання в Тель-Авіві триватимуть з 13 по 21 липня.

    Наша чоловіча молодіжка єдина серед молодіжних та юнацьких баскетбольних збірних виступає в дивізіоні А чемпіонату Європи.

    Під керівництвом головного тренера Валерія Плеханова та асистентів Дмитра Болдаєва і Дмитра Забірченка на змагання вирушили:

    Андрій Войналович, форвард, перший тренер Леся Полуяхтова;

    Вадим Козак, захисник, перший тренер Володимир Понько;

    Дмитро Головчик, захисник, перший тренер Тетяна Чорногрицька;

    Іван Міхєєв, форвард, перший тренер Василь Івлєв;

    Денис Клевзуник, форвард, перший тренер Володимир Машира;

    Олег Бондаренко, захисник, перший тренер Микола Шкьопу;

    Владислав Мельник, центровий, перший тренер Едуард Бовикін;

    Богдан Лук’ян, захисник, перший тренер Олександр Шнейдер;

    Яків Титов, захисник, перший тренер Юрій Немченко;

    Андрій Грицак, форвард, перший тренер Хав'єр Замора;

    Олександр Коваль, форвард, перший тренер Ігор Овсянников;

    Євген Сорочан, форвард, перший тренер Артур Гоголев.

    На груповому етапі збірна України гратиме проти Італії (13 липня), Сербії (14 липня) та Ізраїлю (15 липня).

    Після групового етапу всі команди грають в плей-оф за вихід у чвертьфінал за схемою А1-B4, C1-D4 тощо.

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