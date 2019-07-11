Збірна України з баскетболу U-20 виступить на чемпіонат Європи



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Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу ФБУ

Наша молодіжна чоловіча команда гратиме в Ізраїлі в дивізіоні А

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 вирушила на чемпіонат Європи до Ізраїлю. Змагання в Тель-Авіві триватимуть з 13 по 21 липня.

Наша чоловіча молодіжка єдина серед молодіжних та юнацьких баскетбольних збірних виступає в дивізіоні А чемпіонату Європи.

Під керівництвом головного тренера Валерія Плеханова та асистентів Дмитра Болдаєва і Дмитра Забірченка на змагання вирушили:

Андрій Войналович, форвард, перший тренер Леся Полуяхтова;

Вадим Козак, захисник, перший тренер Володимир Понько;

Дмитро Головчик, захисник, перший тренер Тетяна Чорногрицька;

Іван Міхєєв, форвард, перший тренер Василь Івлєв;

Денис Клевзуник, форвард, перший тренер Володимир Машира;

Олег Бондаренко, захисник, перший тренер Микола Шкьопу;

Владислав Мельник, центровий, перший тренер Едуард Бовикін;

Богдан Лук’ян, захисник, перший тренер Олександр Шнейдер;

Яків Титов, захисник, перший тренер Юрій Немченко;

Андрій Грицак, форвард, перший тренер Хав'єр Замора;

Олександр Коваль, форвард, перший тренер Ігор Овсянников;

Євген Сорочан, форвард, перший тренер Артур Гоголев.

На груповому етапі збірна України гратиме проти Італії (13 липня), Сербії (14 липня) та Ізраїлю (15 липня).

Після групового етапу всі команди грають в плей-оф за вихід у чвертьфінал за схемою А1-B4, C1-D4 тощо.

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