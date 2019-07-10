Жіноча баскетбольна збірна України поразкою завершила Універсіаду



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Жіноча студентська збірна України ФБУ

Наша жіноча команда останньою фінішувала в баскетбольному турнірі

Жіноча студентська збірна України з баскетболу програла команді Аргентини в заключному матчі Універсіади – 46:52.

Аргентина – Україна – 52:46 (9:13, 14:9, 13:18, 16:6)

Україна: П’янтак (14), Бойко (12), Ковалевська (9), Юркевичус (5), Гутевич, Цюбик, Радіонова.

У першій половині боротьба була майже рівною. Спочатку наша команда здобула невелику перевагу після стартової чверті, яку суперниці відіграли до великої перерви. У третій 10-хвилині наші дівчата знову пішли вперед. На заключну чверть вони були попереду на чотири очка. Однак здобути першу перемогу не вдалося. Аргентинки потужніше відіграли заключні хвилини.

Відтак збірна України програла всі шість матчів на баскетбольному турнірі Універсіади та фінішувала останньою.

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