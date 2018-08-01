Збірна України з біатлону натуралізує трьох росіянок



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Володимир Бринзак

Про це повідомив президент Федерації біатлону України

У перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці взяли участь три спортсменки з Росії - Катерина Бех виграла спринт, Анастасія Рассказова була четвертою і Оксана Москаленко - 11-ю.

Прокоментувати появу новобранців в списку українських біатлоністів попросили президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

«Ці три дівчинки були запрошені білоруською федерацією. Вони звільнилися в Москві, пройшли збори з білоруською командою, але щось там не вийшло, і вони подзвонили мені. Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але тільки в особистому заліку, не приносячи командні очки. Ну а нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит», - повідомив Бринзак.

«Наскільки я знаю, після літнього чемпіонату України планується, що молоді спортсменки з національної команди теж перейдуть готуватися до юніорської групи, таким чином формуючи найближчий резерв першої збірної і паралельно готуючись до своїх змагань - юніорських стартів і Кубку IBU», - додав президент Федерації біатлону України.

Джерело: biathlon.com.ua