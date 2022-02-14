Спортивний суд ухвалив рішення у допінг-справі російської фігуристки Валієвої

11 лютого Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило, що допінг-проба Валієвої дала позитивний результат

Виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS) винесла рішення у справі про тимчасове відсторонення від змагань російської фігуристки Каміли Валієвої. Воно опубліковане на сайті організації.

CAS не задовольнив апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) у справі Валієвої. Російську фігуристку допустили до участі в особистому турнірі на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Нагадаємо, 11 лютого Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило, що допінг-проба Валієвої від 25 грудня дала позитивний результат на заборонений триметазидин. Після цього Міжнародний олімпійський комітет та WADA подали апеляцію до CAS на рішення про скасування тимчасового усунення від Олімпійських ігор 2022 року Валієвої.

Про сумнівну допінг-пробу Валієвої повідомлялося 9 лютого. У зв'язку із цим МОК переніс церемонію нагородження за підсумками командного турніру Олімпіади. Збірна Росії, у складі якої виступала Валієва, стала переможцем у цьому виді програми.

Паралельно повідомляється, що Каміла Валієва здобула 26-й стартовий номер на коротку програму особистого турніру Олімпіади.

Нагадаємо, командні змагання на Олімпіаді в Пекіні завершилися 7 лютого. Збірна ОКР (Олімпійського комітету Росії) посіла перше місце, але медалі досі не вручили. Одна з учасниць, Каміла Валієва, отримала позитивний допінг-тест. В команди ОКР, як передбачалося, заберуть медалі, а Валієву дискваліфікують.

Раніше про допінг-систему розповіла Анастасія Шаботова, якій довелося змінити російську прописку на українську.