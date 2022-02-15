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    Гірськолижниця з Франції зазнала важкої травми на Олімпіаді

    Камілла Черутті припустилася помилки на одному з віражів - Гірськолижниця з Франції зазнала важкої травми на Олімпіаді
    Камілла Черутті припустилася помилки на одному з віражів
    фото: eurosport

    Через падіння Камілли Черутті довелося зупинити змагання

    Французька гірськолижниця Камілла Черутті впала та зазнала травми під час швидкісного спуску на Олімпійських іграх у Пекіні.

    23-річна спортсменка припустилася помилки на одному з віражів. Після падіння вона закричала від болю – режисерам телетрансляції довелося приглушити звук. Черутті евакуювали з траси, а змагання призупинили, повідомляє eurosport.

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    «Золото» виборола Корін Зутер зі Швейцарії, срібло дісталося італійці Софії Годже (+0,16), а бронзу забрала її співвітчизниця Надя Делаго (+0,57).

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    Теги: Олімпіада гірські лижі
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    Гірськолижниця з Франції зазнала важкої травми на Олімпіаді