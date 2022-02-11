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    Олімпіада-2022: українець продемонстрував плакат «No war in Ukraine» (фото)

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    Владислав Гераскевич вийшов у фінал з 17-м часом - Олімпіада-2022: українець продемонстрував плакат «No war in Ukraine» (фото)
    Владислав Гераскевич вийшов у фінал з 17-м часом
    фото: oltmpics

    Скелетоніст Гераскевич продемонстрував лозунг після виступу на Іграх-2022

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочав виступи на Олімпіаді в Пекіні. На тренування спортсмен демонстрував досить конкурентний час і сьогодні, 11 лютого, посів 17 місце і вийшов до фіналу.

    Після третьої кваліфікаційної поїздки Владислав продемонстрував плакат «No war in Ukraine» («Ні війні в Україні»). Про це повідомляє ua.tribuna.

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    Владислав Гераскевич вдруге бере участь в Олімпійських іграх. У Пхенчхані 2018 року він посів 12 місце.

    Тим часом українка Юлія Джима показала найкращий свій результат в індивідуальних дисциплінах на олімпіадах. В спринтерській гонці вона припустилася однієї хиби, але завдяки швидкості зуміла фінішувати на восьмому місці.

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    Теги: Олімпіада скелетон Владислав Гераскевич
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    Олімпіада-2022: українець продемонстрував плакат «No war in Ukraine» (фото)