Олімпіада-2022: українець продемонстрував плакат «No war in Ukraine» (фото)
Скелетоніст Гераскевич продемонстрував лозунг після виступу на Іграх-2022
Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочав виступи на Олімпіаді в Пекіні. На тренування спортсмен демонстрував досить конкурентний час і сьогодні, 11 лютого, посів 17 місце і вийшов до фіналу.
Після третьої кваліфікаційної поїздки Владислав продемонстрував плакат «No war in Ukraine» («Ні війні в Україні»). Про це повідомляє ua.tribuna.
Владислав Гераскевич вдруге бере участь в Олімпійських іграх. У Пхенчхані 2018 року він посів 12 місце.
Тим часом українка Юлія Джима показала найкращий свій результат в індивідуальних дисциплінах на олімпіадах. В спринтерській гонці вона припустилася однієї хиби, але завдяки швидкості зуміла фінішувати на восьмому місці.
Читайте також: