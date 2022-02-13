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    Олімпіада-2022. Українці запустили важливий флешмоб у соцмережах

    Українські спортсмени агітують за мир - Олімпіада-2022. Українці запустили важливий флешмоб у соцмережах
    Українські спортсмени агітують за мир
    фото: sport.24tv.ua

    Флешмоб у соцмережах запустили з тегом #OlympicUa_peace

    Українські спортсмени на Олімпіаді-2022 запустили флешмоб. Вони висловлюють слова підтримки Україні перед можливою військовою загрозою зі сторони України. Флешмоб у соцмережах запустили з тегом #OlympicUa_peace.

    Розпочалося все з того, що скетелоніст Владислав Гераскевич після свого виступу показав плакат із написом No war in Ukraine (Ні війні в Україні).

    Найбільше цей мовчазний протест обурив росіян. Хоча їх країна офіційно і не представлена на Олімпіаді-2022. Але в МОК заявили, що причин для покарання спортсмена немає, адже це був заклик до миру.

    Національний олімпійський комітет України на це відреагував спільним зверненням спортсменів.

    «Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, висловлює разом із рідною країною одностайний заклик до миру. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини подумки ми з нашими рідними та близькими. Олімпійські ігри завжди об'єднували людей і несли ідеали миру, єдності, дружби та поваги. Ми віримо у краще і мирне майбутнє», – йдеться у заяві на сайті Національного олімпійського комітету.

    Після цього в соцмережах був запущений тег #OlympicUa_peace. З цим тегом українські спортсмени на Олімпіаді викладають свої фотографії та побажання миру.

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    Публикация от Anton Dukach (@anton.dukach)

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    Публикация от Rublova Daria (@rblv_d)

    Тим часом не вщухає скандал з допінгом, який виявили в організмі фігуристки Каміли Валієвої. Чи дискваліфікувати спортсменку – вирішить Спортивний арбітражний суд.

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    Теги: Олімпіада Збірна України протест українці МОК Instagram
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    Олімпіада-2022. Українці запустили важливий флешмоб у соцмережах