Шевченко засмутився через поразку в суді та розповів про негаразди збірної

Головний тренер національної команди спеціально зробив календар з трьома іграми поспіль

Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS відхилити апеляцію України на технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією. Головний тренер збірної України також поділився думкою про збірну Франції, з якою українська команда зіграє в матчі відбірного турніру ЧС-2022.

«Що стосується рішення CAS, однозначно, я засмучений. Команда заслужила залишитися у вищому дивізіоні. Ми виграли дві гри, досить добре зіграли, обіграли швейцарців. Нам не дали можливості провести з ними ще одну гру.

Франція - дуже складний суперник, не найкраща команда для початку. Але в зв'язку з ситуацією з коронавірусом зробили спеціальний календар з трьома іграми. У нас набагато менше часу на підготовку. Ми знаходимося в непростій ситуації, у нас є багато травмованих гравців. Циганков і Бесєдін непогано виглядали, але зазнали травм. Ярмоленко тільки-но відновлюється, він не потрапляв в заявку «Вест Гема». Він прилітає, і ми будемо визначатися, чи буде він готуватися», – сказав Шевченко в ефірі програми «Великий футбол».

В останній тиждень березня збірна України в гостях проведе зустріч з чемпіонами світу французами (24-го), а 28-го та 31-го прийме в Києві, відповідно, збірні Фінляндії та Казахстану.