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    Шевченко засмутився через поразку в суді та розповів про негаразди збірної

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    Андрій Шевченко (праворуч) потрапив у складну ситуацію - Шевченко засмутився через поразку в суді та розповів про негаразди збірної
    Андрій Шевченко (праворуч) потрапив у складну ситуацію
    фото з відкритих джерел

    Головний тренер національної команди спеціально зробив календар з трьома іграми поспіль

    Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS відхилити апеляцію України на технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією. Головний тренер збірної України також поділився думкою про збірну Франції, з якою українська команда зіграє в матчі відбірного турніру ЧС-2022.

    «Що стосується рішення CAS, однозначно, я засмучений. Команда заслужила залишитися у вищому дивізіоні. Ми виграли дві гри, досить добре зіграли, обіграли швейцарців. Нам не дали можливості провести з ними ще одну гру.

    Франція - дуже складний суперник, не найкраща команда для початку. Але в зв'язку з ситуацією з коронавірусом зробили спеціальний календар з трьома іграми. У нас набагато менше часу на підготовку. Ми знаходимося в непростій ситуації, у нас є багато травмованих гравців. Циганков і Бесєдін непогано виглядали, але зазнали травм. Ярмоленко тільки-но відновлюється, він не потрапляв в заявку «Вест Гема». Він прилітає, і ми будемо визначатися, чи буде він готуватися», – сказав Шевченко в ефірі програми «Великий футбол».

    В останній тиждень березня збірна України в гостях проведе зустріч з чемпіонами світу французами (24-го), а 28-го та 31-го прийме в Києві, відповідно, збірні Фінляндії та Казахстану.

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    Теги: Збірна України Андрій Шевченко
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