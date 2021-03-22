Українець Рейзлін виграв у Росії «золото» Кубку світу у фехтуванні на шпагах

Для Ігоря це другий успіх на доріжках етапів розіграшу призів у фехтуванні

«Золотом» відзначив повернення на доріжку український шпажист Ігор Рейзлін. На Кубку світу в Казані, де розігрувалися нагороди в особистих змаганнях, наш спортсмен покращив результат, який він показав два тижні тому в Будапешті. Тоді Ігор був третім, а в Татарстані він, маючи четвертий в світі особистий рейтинг, зумів «заколоти» усіх суперників.

Рейзлін досить впевнено переміг Хуссама Ель-Корда з Марокко – 15:5 та корейця Сон Чже Хо – 15:11. А далі після невдалого початку 2:6 зумів перевернути бій проти італійця Габріелє Чіміні – 15:12.

У чвертьфіналі, який проходив у рівній боротьбі, Ігор одним уколом вирвав перемогу у німця Самуеля Унтерхаузера – 8:7. У півфінальному поєдинку досвідчений киянин дав майстер-клас 22-річному єгиптянину Ахмеду Ель-Сайєду (15:7), а у вирішальному двобої здолав чинного чемпіона світу угорця Гергея Шіклоші – 15:11.

Це друга перемога Ігоря на етапах Кубка світу після золота Берна-2019. Вона дозволила йому піднятися у топ-3 світового рейтингу FIE.