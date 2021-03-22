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    Українець Рейзлін виграв у Росії «золото» Кубку світу у фехтуванні на шпагах

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    Ігор Рейзлін провів чудову роботу на доріжці в Казані - Українець Рейзлін виграв у Росії «золото» Кубку світу у фехтуванні на шпагах
    Ігор Рейзлін провів чудову роботу на доріжці в Казані
    фото з відкритих джерел

    Для Ігоря це другий успіх на доріжках етапів розіграшу призів у фехтуванні

    «Золотом» відзначив повернення на доріжку український шпажист Ігор Рейзлін. На Кубку світу в Казані, де розігрувалися нагороди в особистих змаганнях, наш спортсмен покращив результат, який він показав два тижні тому в Будапешті. Тоді Ігор був третім, а в Татарстані він, маючи четвертий в світі особистий рейтинг, зумів «заколоти» усіх суперників.

    Рейзлін досить впевнено переміг Хуссама Ель-Корда з Марокко – 15:5 та корейця Сон Чже Хо – 15:11. А далі після невдалого початку 2:6 зумів перевернути бій проти італійця Габріелє Чіміні – 15:12.

    У чвертьфіналі, який проходив у рівній боротьбі, Ігор одним уколом вирвав перемогу у німця Самуеля Унтерхаузера – 8:7. У півфінальному поєдинку досвідчений киянин дав майстер-клас 22-річному єгиптянину Ахмеду Ель-Сайєду (15:7), а у вирішальному двобої здолав чинного чемпіона світу угорця Гергея Шіклоші – 15:11.

    Це друга перемога Ігоря на етапах Кубка світу після золота Берна-2019. Вона дозволила йому піднятися у топ-3 світового рейтингу FIE.

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    Теги: Кубок світу Фехтування
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