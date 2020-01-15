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    Збірна України з гандболу завершила виступи на чемпіонаті Європи

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    Україна - Чехія&nbsp; - Збірна України з гандболу завершила виступи на чемпіонаті Європи
    Україна - Чехія 
    EHF

    Наша команда поступилася в третьому матчі групового етапу Чехії

    Чоловіча збірна України з гандболу завершила виступи на чемпіонаті Європи. У заключному поєдинку групового етапу наші хлопці програли команді Чехії – 19:23.

    Україна – Чехія – 19:23 (10:9)
    Україна: Терехов, Комок; Буйненко (1), Акименко (2), Шевельов, Денисов (2), Дорощук (2), Тільте, Горіга (2), Козакевич (4), Жук, Чичикало, Гурковський, Жуков (2), Остроушко (3), Ільченко (1). Тренер – Сергій Бебешко.

    Після двох поразок на старті українська команда все ще зберігала шанси на вихід у наступний етап. Для цього в заключному матчі групи необхідно було перемогти чехів з різницею в два та більше м’ячів.

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    Певний час здавалося, що нам це вдасться. Після першої половини українці були попереду в рахунку. Однак знову не вистачило сил на заключні хвилини. То ж чехи таки зуміли витиснути перемогу.

    Нагадаємо, в попередніх матчах групового етапу збірна України програла  Північній Македонії (25:26) та Австрії (30:34).

    Для збірної України це був перший фінальний турнір чемпіонату Європи після 10-річної перерви.

    чемпіонат Європи гандбол
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