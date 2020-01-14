Легендарний турецький футболіст заявив, що за фото з ним студента кинули до в'язниці



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У 2016 році Хакан Шукюр зіткнувся з проблемами через критику президента Туреччини Реджепа Ердогана в соціальних мережах

Шукюр є найкращим бомбардиром в історії збірної Туреччини, на його рахунку 51 гол

Колишній футболіст збірної Туреччини Хакан Шукюр, що проживає в США через політичне переслідування на батьківщині, розповів про проблеми, з яким зіткнулася людина, що сфотографуватися з ним.

«Коли студент, який сфотографувався зі мною, повернувся до Туреччини, то вони знайшли фото на його телефоні і відправили хлопця до в'язниці на 14 місяців», - наводить слова Шукюра Focus з посиланням на Welt am Sonntag.

У 2016 році Хакан Шукюр зіткнувся з проблемами через критику президента Туреччини Реджепа Ердогана в соціальних мережах. Надалі Хакан був змушений виїхати в США. Зараз екснападник перебуває в Вашингтон, де працює водієм таксі і продавцем книг.

Шукюр є найкращим бомбардиром в історії збірної Туреччини, на його рахунку 51 гол. За свою кар'єру, яка тривала з 1987 по 2008 рік, він виступав за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торіно», «Інтер», «Парму» і «Блекберн».

Також Шукюр є автором найшвидшого гола в історії чемпіонатів світу - у 2002 році Хакан вразив ворота збірної Південної Кореї вже на 11-й секунді.