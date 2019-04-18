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    Збірна України з хокею програла на чемпіонаті світу 1:13 німцям

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    Тепер команді Олега Тимченка треба перемагати норвежців і розраховувати на дві поразки французів - Збірна України з хокею програла на чемпіонаті світу 1:13 німцям
    Тепер команді Олега Тимченка треба перемагати норвежців і розраховувати на дві поразки французів
    Херсон

    Від пониження в класі нашу команду врятує лише диво

    Юніорська збірна України з хокею зазнала руйнівної поразки 1:13 у рамках четвертого туру чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А від німців.

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    То четверта поспіль поразка нашої команди на турнірі, який відбувається у французькому Ґреноблі.

    Німеччина U18 - Україна U18 - 13:1 (6:0, 5:0, 2:1)

    Шайби: 1:0 - Альберґ (Варейчка, Флоріан Еліас), 04:58. 2:0 - Нієнгюйс (Ян-Лука Шумахер, Тім Штуцле), 06:52. 3:0 - Варейчка (Петерка, Ґнип, - більш.), 10:14. 4:0 - Волек (Ніно Кіндер), 11:43. 5:0 - Варейчка (Фляде), 12:14. 6:0 - Варейчка (Лукас Райхель, Штуцле, - більш.), 14:14. 7:0 - Петерка (Еліас Лінднер, Ґнип, - 4х4), 22:13. 8:0 - Еліас Лінднер (Куці), 23:12. 9:0 - Варейчка (менш.), 26:39. 10:0 - Альберґ (Флоріан Еліас, Ян-Лука Шумахер), 30:52. 11:0 - Гейєр (Еліас Лінднер, Куці), 32:37. 12:0 - Лукас Райхель (Штуцле, - більш.), 52:56. 12:1 - Попережай (Середницький), 57:24. 13:1 - Куці, 57:57

    Україна: Дмитро Сердюк (Назарій Сушак, 13:00; Дмитро Сердюк, 40:00); Євген Ратушний - Іван Сисак, Чиканцев - Кирило Дуюн - Абаджян; Матусевич - Андрій Євтухов, Олексій Болотін - Павло Борисов - Целогородцев; Микита Кругляков - Кирило Будко, Попережай - Садовиков - Середницький; Богдан Панков - Володимир Остапюк, Святослав Тимченко - Ярослав Панченко - Владислав Брага. Тренер - Олег Тимченко
    Кидки: 46 (20 + 17 + 9) - 17 (6 + 4 + 7)
    Штраф: 12 (0 + 12 + 0) - 33 (4 + 2 + 27)
    17 квітня. Гренобль. Patinoire Pole Sud. 564 глядачі

    Як не дивно, але шанси зберегти прописку в дивізіоні 1А українці навіть після чотирьох поразок ще мають. У заключному турі команді Олега Тимченка треба перемагати в основний час норвежців.

    Правда, це завдання виглядає доволі важким, адже скандинави хоча й програли перших два матчі, але в боротьбі - 1:2 данцям і 4:6 німцям. У третьому турі норвежці перемогли 3:2 Францію. Власне, французи, яким наша команда програла в першому турі в овертаймі, є основними, хоча й заочними суперниками українців. У разі поразок господарів сьогодні від данців і в заключному турі від німців (що реально) і перемоги нашої команди над Норвегією місце в дивізіоні 1А збереже саме Україна.

    А лідирує в нашому ешелоні чемпіонату світу Німеччина, яка виграла чотири матчі з чотирьох.

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    хокей Олег Тимченко Дмитро Сердюк Назарій Сушак Микита Кругляков Артем Целогородцев Святослав Тимченко Андрій Євтухов Владислав Брага Володимир Остапюк Ярослав Панченко Євген Ратушний Іван Сисак Олексій Болотін Дмитро Попережай
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