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    Україна стартувала на чемпіонаті світу з хокею з 3:8 у двох матчах

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    Українці мали всі шанси, щоб засмутити у стартовому матчі господарів - Україна стартувала на чемпіонаті світу з хокею з 3:8 у двох матчах
    Українці мали всі шанси, щоб засмутити у стартовому матчі господарів
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    Торік наші юніори підвищилися у класі

    Юніорська збірна України до 18-ти років розпочала виступи на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Наші хокеїсти були близькими до того, щоб створити сенсацію і набрати очки в стартовому поєдинку проти господарів турніру, французів. Але підвела дисципліна. Відігравши внічию основний час, на початку овертайму дві хвилини штрафу отримав Богдан Середницький. Французи чисельною перевагою скористалися і вирвали перемогу.

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    Україна - Франція - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

    Шайби: 0:1 - Ґе (Дуб, Беравальо, - більш), 20:26. 1:1 - Ярослав Панченко (Євген Ратушний, Целогородцев, - більш.), 52:02. 1:2 - Томазено (Айяє, Дуб, - більш.), 61:20
    Україна: Дмитро Сердюк; Матусевич - Володимир Остапюк, Святослав Тимченко - Владислав Брага - Целогородцев; Микита Кругляков - Кирило Будко, Середницький - Кирило Дуюн - Чиканцев; Андрій Євтухов - Євген Ратушний, Абаджян - Ярослав Панченко - Попережай; Богдан Панков - Іван Сисак, Садовиков - Павло Борисов - Олексій Болотін. Тренер - Олег Тимченко
    Кидки: 21 (7 + 7 + 7 + 0) - 24 (7 + 5 + 11 + 1)
    Штраф: 8 (4 + 0 + 2 + 2) - 6 (2 + 0 + 4 + 0)
    14 квітня. Ґренобль. Patinoire Pole Sud. 1114 глядачів

    У другому поєдинку наша команда без варіантів постіпилася поточним лідерам турніру данцям. Наша команда першою відкрила рахунок у зустрічі, але провалила старт другого періоду. Після двох поспіль пропущених шайб рахунок став 1:4. Тренер української збірної Олег Тимченко замінив воротарів, але Назарій Сушак, який вийшов замість Дмитра Сердюка, ще в другому періоді пропустив двічі.

    Данія - Україна - 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

    Шайби: 0:1 - Матусевич (Середницький, - більш),  04:24. 1:1 - Міккель Єнсен (Матіас Гансен, Ніколай Нільсен),  07:24. 2:1 - Олмквіст (Бронквіст, Міккель Єнсен, - більш.),  15:07. 3:1 - Дідріхсен (Ґелбі),  22:49. 4:1 - Максим Попович (Міккель Єнсен, Фредрік Ніссен, - більш.),  24:20. 5:1 - Олмквіст (Максим Попович),  33:19. 5:2 - Святослав Тимченко (Целогородцев),  34:01. 6:2 - Матіас Гансен (Рубенах),  36:54
    Україна: Дмитро Сердюк (Назарій Сушак, 24:39); Микита Кругляков - Кирило Будко, Святослав Тимченко - Владислав Брага - Целогородцев; Матусевич - Андрій Євтухов, Середницький - Кирило Дуюн - Чиканцев; Євген Ратушний - Іван Сисак, Абаджян - Ярослав Панченко - Попережай; Богдан Панков - Володимир Остапюк;  Садовиков - Павло Борисов - Олексій Болотін. Тренер - Олег Тимченко
    Кидки: 35 (9 + 17 + 9) - 19 (6 + 7 + 6)
    Штраф: 2 (2 + 2 + 0) - 4 (2 + 0 + 0)
    15 квітня. Ґренобль. Patinoire Pole Sud. 275 глядачів

    Нагадаємо, що в дивізіон 1А наша команда потрапила, ставши чемпіоном в ешелоні 1В в 2018 році. Матчі того турніру проводилися в Києві.

    Наступний поєдинок українці зіграють 17 квітня проти збірної Казахстану, яка в першому турі поступилася 2:5 німцям, а сьогодні зустрічатиметься з французами.

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    Збірна України хокей Олег Тимченко Дмитро Сердюк Назарій Сушак Богдан Середницький Микита Кругляков Святослав Тимченко Андрій Євтухов Владислав Брага Володимир Остапюк Ярослав Панченко Євген Ратушний Іван Сисак Олексій Болотін
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