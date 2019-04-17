Україна розгромно програла Казахстану на чемпіонаті світу з хокею



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У заключних двох турах Богдан Середницький і партнери не мають права на помилку Instagram Богдана Середницького

Наша команда близька до вильоту з Дивізіону 1А

Збірна України програла й третій поєдинок на юніорському чемпіонаті світу з хокею, який цими днями триває у французькому Греноблі. Після 1:2 в овертаймі проти французів і 2:6 у зустрічі з данцями у третьому поєдинку наша команда ще більш безнадійно поступилася казахстанцям, котрі у стартових двох турах мали поразку і перемогу 7:2 над Францією.

Ця поразка може мати фатальні наслідки, адже саме казахстанці вважалися нашими основними суперниками у боротьбі за виживання в Дивізіоні 1А. Сюди наша команда потрапила після перемоги на торішньому домашньому чемпіонаті світу в ешелоні 1В. У порівнянні з київським, в Греноблі українці виступають у трохи іншому складі, а головне - з іншим тренером. Олег Ігнатьєв віднедавна тренує молодіжну збірну, тоді як юніорську прийняв Олег Тимченко.

Україна U18 - Казахстан U18 - 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Шайби: 0:1 - Артем Корольов (Діас Ґуссейнов), 11:52. 0:2 - Кассенов (Омірбеков), 31:10. 0:3 - Чапоров (Олег Бойко, Діханбек, - більш.), 42:54. 0:4. Мусоров (Артем Корольов, Олег Бойко), 47:38. 0:5 - Данііл Бутенко (Діас Ґуссейнов, - менш.), 49:56. 1:5 - Абаджян (більш.), 51:09. 1:6 - Омірбеков (Діас Ґуссейнов), 57:12

Україна: Назарій Сушак; Микита Кругляков - Кирило Будко, Святослав Тимченко - Владислав Брага - Целогородцев; Матусевич - Богдан Панков, Кирило Дуюн - Павло Борисов - Середницький; Євген Ратушний - Іван Сисак, Попережай - Ярослав Панченко - Олексій Болотін; Андрій Євтухов - Володимир Остапюк; Чиканцев - Садовиков - Абаджян. Тренер - Олег Тимченко

Кидки: 18 (9 + 5 + 4) - 43 (13 + 16 + 14)

Штраф: 22 (4 + 4 + 14) - 2 (0 + 0 + 2)

17 квітня. Гренобль. Patinoire Pole Sud. 626 глядачів

Українці ще мають шанси врятуватися від вильоту в нижчий дивізіон. Так само без перемог наразі залишається й збірна Норвегії, котра у стартових матчах програла данцям (1:2) і німцям (4:6). Сьогодні, 17 квітня, ввечері скандинави зіграють з французами.

Завтра, 18 квітня, українці гратимуть з німцями, які крім норвежців обіграли 5:2 Казахстан. Завершить виступ на чемпіонаті світу наша команда грою з норвежцями. Відбудеться вона 20 квітня.

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