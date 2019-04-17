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    Україна розгромно програла Казахстану на чемпіонаті світу з хокею

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    У заключних двох турах Богдан Середницький і партнери не мають права на помилку - Україна розгромно програла Казахстану на чемпіонаті світу з хокею
    У заключних двох турах Богдан Середницький і партнери не мають права на помилку
    Instagram Богдана Середницького

    Наша команда близька до вильоту з Дивізіону 1А

    Збірна України програла й третій поєдинок на юніорському чемпіонаті світу з хокею, який цими днями триває у французькому Греноблі. Після 1:2 в овертаймі проти французів і 2:6 у зустрічі з данцями у третьому поєдинку наша команда ще більш безнадійно поступилася казахстанцям, котрі у стартових двох турах мали поразку і перемогу 7:2 над Францією.

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    Ця поразка може мати фатальні наслідки, адже саме казахстанці вважалися нашими основними суперниками у боротьбі за виживання в Дивізіоні 1А. Сюди наша команда потрапила після перемоги на торішньому домашньому чемпіонаті світу в ешелоні 1В. У порівнянні з київським, в Греноблі українці виступають у трохи іншому складі, а головне - з іншим тренером. Олег Ігнатьєв віднедавна тренує молодіжну збірну, тоді як юніорську прийняв Олег Тимченко.

    Україна U18 - Казахстан U18 - 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

    Шайби: 0:1 - Артем Корольов (Діас Ґуссейнов), 11:52. 0:2 - Кассенов (Омірбеков),  31:10. 0:3 - Чапоров (Олег Бойко, Діханбек, - більш.),  42:54. 0:4. Мусоров (Артем Корольов, Олег Бойко),  47:38. 0:5 - Данііл Бутенко (Діас Ґуссейнов, - менш.),  49:56. 1:5 - Абаджян (більш.), 51:09. 1:6 - Омірбеков (Діас Ґуссейнов),  57:12

    Україна: Назарій Сушак; Микита Кругляков - Кирило Будко, Святослав Тимченко - Владислав Брага - Целогородцев; Матусевич - Богдан Панков, Кирило Дуюн - Павло Борисов - Середницький; Євген Ратушний - Іван Сисак, Попережай - Ярослав Панченко - Олексій Болотін;  Андрій Євтухов - Володимир Остапюк; Чиканцев - Садовиков - Абаджян. Тренер - Олег Тимченко
    Кидки: 18 (9 + 5 + 4) - 43 (13 + 16 + 14)
    Штраф: 22 (4 + 4 + 14) - 2 (0 + 0 + 2)
    17 квітня. Гренобль. Patinoire Pole Sud. 626 глядачів

    Українці ще мають шанси врятуватися від вильоту в нижчий дивізіон. Так само без перемог наразі залишається й збірна Норвегії, котра у стартових матчах програла данцям (1:2) і німцям (4:6). Сьогодні, 17 квітня, ввечері скандинави зіграють з французами.

    Завтра, 18 квітня, українці гратимуть з німцями, які крім норвежців обіграли 5:2 Казахстан. Завершить виступ на чемпіонаті світу наша команда грою з норвежцями. Відбудеться вона 20 квітня.

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    хокей Олег Тимченко Назарій Сушак Микита Кругляков Святослав Тимченко Андрій Євтухов Владислав Брага Володимир Остапюк Ярослав Панченко Євген Ратушний Іван Сисак Олексій Болотін
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