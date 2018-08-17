Збірна України з першого місця вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з міні-футболу



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Фото: прес-служба Федерації міні-футболу України

«Синьо-жовті» розібралися з Чорногорією

Збірна України з міні-футболу в заключному матчі домашнього чемпіонату Європи обіграла Чорногорію з рахунком 5:0 і вийшла плей-офф турніру.

Чорногорії забивали Іван Кривошеєнко (2), Євген Шайдюк (2) і Анатолій Кіцута (1).

Україна вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі А і на наступній стадії зіграє з командою, що зайняла друге місце в групі В.

Нагадаємо, раніше «синьо-жовті» переграли збірну Бельгії.

Джерело: xsport.ua