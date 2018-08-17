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    Збірна України з першого місця вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з міні-футболу

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    Фото:&nbsp;прес-служба Федерації міні-футболу України - Збірна України з першого місця вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з міні-футболу
    Фото: прес-служба Федерації міні-футболу України

    «Синьо-жовті» розібралися з Чорногорією

    Збірна України з міні-футболу в заключному матчі домашнього чемпіонату Європи обіграла Чорногорію з рахунком 5:0 і вийшла плей-офф турніру.

    Чорногорії забивали Іван Кривошеєнко (2), Євген Шайдюк (2) і Анатолій Кіцута (1).

    Україна вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі А і на наступній стадії зіграє з командою, що зайняла друге місце в групі В.

    Нагадаємо, раніше «синьо-жовті» переграли збірну Бельгії.

    Джерело: xsport.ua

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