Збірна України з першого місця вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з міні-футболу
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Фото: прес-служба Федерації міні-футболу України
«Синьо-жовті» розібралися з Чорногорією
Збірна України з міні-футболу в заключному матчі домашнього чемпіонату Європи обіграла Чорногорію з рахунком 5:0 і вийшла плей-офф турніру.
Чорногорії забивали Іван Кривошеєнко (2), Євген Шайдюк (2) і Анатолій Кіцута (1).
Україна вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі А і на наступній стадії зіграє з командою, що зайняла друге місце в групі В.
Нагадаємо, раніше «синьо-жовті» переграли збірну Бельгії.
Джерело: xsport.ua