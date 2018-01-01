Збірна України з пляжного футболу піднялася у світовому рейтингу, футзалісти входять у топ-10
- Сьогодні, 17:02
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Розсилка
Футбольні чоловіча та жіноча команди залишилися на своїх позиціях
Офіційний сайт ФІФА оновив рейтинг національних збірних із футболу.
Збірна України, як і раніше, посідає у ньому 35-те місце, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Словаччина та Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 28-му та 46-му місцях відповідно.
1 (1). Німеччина
2 (2). Бразилія
3 (3). Португалія
4 (4). Аргентина
5 (5). Бельгія
6 (6). Іспанія
7 (7). Польща
8 (8). Швейцарія
9 (9). Франція
10 (10). Чилі
…35 (35). Україна
Футзальна збірна України, яка, нагадаємо, на Євро-2018 дісталася чвертьфіналу, входить до топ-10 світової класифікації. В УЄФА українська команда на шостій сходинці.
1 (1). Бразилія
2 (2). Іспанія
3 (3). Росія
4 (4). Португалія
5 (5). Аргентина
6 (6). Іран
7 (7). Італія
8 (8). Казахстан
9 (9). Україна
10 (10). Азербайджан
Прогрес демонструє збірна України з пляжного футболу. Навіть після не надто вдалого виступу на Кубку Персії підопічні Євгена Варениці піднялися на один щабель у світовому рейтингу, обійшовши збірну Оману.
Відтепер «синьо-жовті» перебувають на 15-й позиції.
1 (1). Бразилія
2 (2). Португалія
3 (3). Іран
4 (4). Росія
5 (5). Італія
6 (6). Таїті
7 (7). Швейцарія
8 (8). Парагвай
9 (9). Японія
10 (10). ОАЕ
...15 (16). Україна
Позиція національної жіночої збірної України змін у світовому рейтингу не зазнала. Як і раніше, вона посідає 27-му сходинку.
1 (1). США
2 (2). Німеччина
3 (3). Англія
4 (6). Австралія
5 (5). Канада
6 (4). Франція
7 (7). Нідерланди
8 (9). Бразилія
9 (8). Японія
10 (11). Швеція
...27 (27). Україна