Збірна України з пляжного футболу піднялася у світовому рейтингу, футзалісти входять у топ-10

Футбольні чоловіча та жіноча команди залишилися на своїх позиціях

Офіційний сайт ФІФА оновив рейтинг національних збірних із футболу. Збірна України, як і раніше, посідає у ньому 35-те місце, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Словаччина та Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 28-му та 46-му місцях відповідно. 1 (1). Німеччина2 (2). Бразилія3 (3).



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Фото beachsoccer.org.ua

Футбольні чоловіча та жіноча команди залишилися на своїх позиціях

Офіційний сайт ФІФА оновив рейтинг національних збірних із футболу.

Збірна України, як і раніше, посідає у ньому 35-те місце, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Словаччина та Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 28-му та 46-му місцях відповідно.

1 (1). Німеччина

2 (2). Бразилія

3 (3). Португалія

4 (4). Аргентина

5 (5). Бельгія

6 (6). Іспанія

7 (7). Польща

8 (8). Швейцарія

9 (9). Франція

10 (10). Чилі

…35 (35). Україна

Футзальна збірна України, яка, нагадаємо, на Євро-2018 дісталася чвертьфіналу, входить до топ-10 світової класифікації. В УЄФА українська команда на шостій сходинці.

1 (1). Бразилія

2 (2). Іспанія

3 (3). Росія

4 (4). Португалія

5 (5). Аргентина

6 (6). Іран

7 (7). Італія

8 (8). Казахстан

9 (9). Україна

10 (10). Азербайджан

Прогрес демонструє збірна України з пляжного футболу. Навіть після не надто вдалого виступу на Кубку Персії підопічні Євгена Варениці піднялися на один щабель у світовому рейтингу, обійшовши збірну Оману.

Відтепер «синьо-жовті» перебувають на 15-й позиції.

1 (1). Бразилія

2 (2). Португалія

3 (3). Іран

4 (4). Росія

5 (5). Італія

6 (6). Таїті

7 (7). Швейцарія

8 (8). Парагвай

9 (9). Японія

10 (10). ОАЕ

...15 (16). Україна

Позиція національної жіночої збірної України змін у світовому рейтингу не зазнала. Як і раніше, вона посідає 27-му сходинку.

1 (1). США

2 (2). Німеччина

3 (3). Англія

4 (6). Австралія

5 (5). Канада

6 (4). Франція

7 (7). Нідерланди

8 (9). Бразилія

9 (8). Японія

10 (11). Швеція

...27 (27). Україна