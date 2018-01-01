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    Збірна України з пляжного футболу піднялася у світовому рейтингу, футзалісти входять у топ-10

    Футбольні чоловіча та жіноча команди залишилися на своїх позиціях
    Офіційний сайт ФІФА оновив рейтинг національних збірних із футболу. Збірна України, як і раніше, посідає у ньому 35-те місце, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Словаччина та Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 28-му та 46-му місцях відповідно. 1 (1). Німеччина2 (2). Бразилія3 (3).
    • Сьогодні, 17:02
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    Фото beachsoccer.org.ua
    Фото beachsoccer.org.ua

    Футбольні чоловіча та жіноча команди залишилися на своїх позиціях

    Офіційний сайт ФІФА оновив рейтинг національних збірних із футболу.

    Збірна України, як і раніше, посідає у ньому 35-те місце, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Словаччина та Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 28-му та 46-му місцях відповідно.

    1 (1). Німеччина
    2 (2). Бразилія
    3 (3). Португалія
    4 (4). Аргентина
    5 (5). Бельгія
    6 (6). Іспанія
    7 (7). Польща
    8 (8). Швейцарія
    9 (9). Франція
    10 (10). Чилі
    …35 (35). Україна

    Футзальна збірна України, яка, нагадаємо, на Євро-2018 дісталася чвертьфіналу, входить до топ-10 світової класифікації. В УЄФА українська команда на шостій сходинці.

    1 (1). Бразилія
    2 (2). Іспанія
    3 (3). Росія
    4 (4). Португалія
    5 (5). Аргентина
    6 (6). Іран
    7 (7). Італія
    8 (8). Казахстан
    9 (9). Україна
    10 (10). Азербайджан

    Прогрес демонструє збірна України з пляжного футболу. Навіть після не надто вдалого виступу на Кубку Персії підопічні Євгена Варениці піднялися на один щабель у світовому рейтингу, обійшовши збірну Оману.

    Відтепер «синьо-жовті» перебувають на 15-й позиції.

    1 (1). Бразилія
    2 (2). Португалія
    3 (3). Іран
    4 (4). Росія
    5 (5). Італія
    6 (6). Таїті
    7 (7). Швейцарія
    8 (8). Парагвай
    9 (9). Японія
    10 (10). ОАЕ
    ...15 (16). Україна

    Позиція національної жіночої збірної України змін у світовому рейтингу не зазнала. Як і раніше, вона посідає 27-му сходинку.

    1 (1). США
    2 (2). Німеччина
    3 (3). Англія
    4 (6). Австралія
    5 (5). Канада
    6 (4). Франція
    7 (7). Нідерланди
    8 (9). Бразилія
    9 (8). Японія
    10 (11). Швеція
    ...27 (27). Україна

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