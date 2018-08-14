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    Збірна України здобула першу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу

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    Фото sport.ua - Збірна України здобула першу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу
    Фото sport.ua

    Після поразки від італійців українці обіграли словаків

    У другому матчі на міні-футбольному Євро-2018 збірна України перемогла команду Словаччини з рахунком 3:1.

    Після поразки у першому турі проти італійців збірна України повернулася у боротьбу за вихід із групи А.

    За перші 10 хвилин було лише 2 небезпечні моменти, по одному у кожної зі збірних. Щоправда, момент збірної України Євген Заєць реалізував, забивши з гострого кута.

    На 16-й хвилині Віктор Пантелейчук зліва виконав невдалий удар, який перетворився на вдалу гольову передачу. Євген Шайдюк п'ятою переправив м'яч у ворота.

    На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь збірної України.

    У другому таймі українці вирішили не знижувати темпу і вже на 22 хвилині після вкидання з-за бокової лінії рахунок став 3:0. Забив Микола Кодацький, який замкнув аут.

    Після цього гра дещо заспокоїлася, а українці підсіли. Зберегти сухими ворота не вдалося. Після невдалого вибивання м’яча захисниками, форвард словаків Сильвестр Ягер відправив м'яч у сітку воріт точним ударом в лівий кут.

     Підсумковий рахунок 3:1 – перша перемога збірної України.

    Наступний матч підопічні Миколи Костенка проведуть у середу, 15 серпня.

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    Джерело: sport.ua

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