Збірна України здобула першу перемогу на домашньому чемпіонаті Європи з міні-футболу



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Фото sport.ua

Після поразки від італійців українці обіграли словаків

У другому матчі на міні-футбольному Євро-2018 збірна України перемогла команду Словаччини з рахунком 3:1.

Після поразки у першому турі проти італійців збірна України повернулася у боротьбу за вихід із групи А.

За перші 10 хвилин було лише 2 небезпечні моменти, по одному у кожної зі збірних. Щоправда, момент збірної України Євген Заєць реалізував, забивши з гострого кута.

На 16-й хвилині Віктор Пантелейчук зліва виконав невдалий удар, який перетворився на вдалу гольову передачу. Євген Шайдюк п'ятою переправив м'яч у ворота.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь збірної України.

У другому таймі українці вирішили не знижувати темпу і вже на 22 хвилині після вкидання з-за бокової лінії рахунок став 3:0. Забив Микола Кодацький, який замкнув аут.

Після цього гра дещо заспокоїлася, а українці підсіли. Зберегти сухими ворота не вдалося. Після невдалого вибивання м’яча захисниками, форвард словаків Сильвестр Ягер відправив м'яч у сітку воріт точним ударом в лівий кут.

Підсумковий рахунок 3:1 – перша перемога збірної України.

Наступний матч підопічні Миколи Костенка проведуть у середу, 15 серпня.

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Джерело: sport.ua