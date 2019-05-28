Збірна України зіграє проти Італії



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Збірна України в Чорногорії ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу готується до чемпіонату Європи

Жіноча національна збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи. Після стартового контрольного матчу в Чорногорії, де наші дівчата перемогли місцеву збірну, українська команда переїде в Італію.

30 травня гравці Горана Бошковича відправиться в Рим, звідки переїдуть до Венеції та завершать мандрівку в Порденоні. Саме в цьому місті українська збірна проведе вечірнє та ранкове тренування, після чого 31 травня проведе контрольний матч проти збірної Італії, інформує ФБУ.

1 червня українська збірна переїде в інше італійське місто Панцано, де о 17:00 за Києвом проведе другу матчеву зустріч і також протистоятиме італійській збірній.

В груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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