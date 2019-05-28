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    Інспектори ФІБА перевірили заявку України на чемпіонат Європи

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    Інспектори ФІБА на зустрічі з представниками ФБУ та Мінмолодьспорту - Інспектори ФІБА перевірили заявку України на чемпіонат Європи
    Інспектори ФІБА на зустрічі з представниками ФБУ та Мінмолодьспорту
    НОК

    Київ та Запоріжжя відвідали представники ФІБА

    Представники ФІБА відвідали 27 та 28 травня Київ і Запоріжжя де перевіряли заявку України на чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року.

    У Києві 27 травня делегація ФІБА зустрічалася з очільником Мінмолодьспорту України Ігорем Ждановим, відвідала ФБУ та переглянула заявлені в тендері інфраструктурні об’єкти.

    Ігор Жданов запевнив представників ФІБА, що Уряд України, Мінмолодьспорту інші зацікавлені міністерства та відомства нададуть повну підтримку заходу.

    Наступного дня інспектори ФІБА відвідували об’єкти в Запоріжжі.

    Україна бореться за право проведення чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих команд спільно зі Швецією. Планується, що змагання в групах відбуватимуться в Стокгольмі та Запоріжжі. Матчі плей-оф та за медалі прийматиме столичний Палац спорту.

    Конкуренти України та Швеції – спільна заявка Іспанії та Франції. Господарів ЄвроБаскета-2021 оберуть 15 липня.

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