Інспектори ФІБА перевірили заявку України на чемпіонат Європи
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Київ та Запоріжжя відвідали представники ФІБА
Представники ФІБА відвідали 27 та 28 травня Київ і Запоріжжя де перевіряли заявку України на чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року.
У Києві 27 травня делегація ФІБА зустрічалася з очільником Мінмолодьспорту України Ігорем Ждановим, відвідала ФБУ та переглянула заявлені в тендері інфраструктурні об’єкти.
Ігор Жданов запевнив представників ФІБА, що Уряд України, Мінмолодьспорту інші зацікавлені міністерства та відомства нададуть повну підтримку заходу.
Наступного дня інспектори ФІБА відвідували об’єкти в Запоріжжі.
Україна бореться за право проведення чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих команд спільно зі Швецією. Планується, що змагання в групах відбуватимуться в Стокгольмі та Запоріжжі. Матчі плей-оф та за медалі прийматиме столичний Палац спорту.
Конкуренти України та Швеції – спільна заявка Іспанії та Франції. Господарів ЄвроБаскета-2021 оберуть 15 липня.