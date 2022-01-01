Збірну Росії з хокею зняли з рейсу. Спортсмени пили і курили
Молодіжні збірні Росії і Чехії з хокею не змогли вчасно повернутися додому з Канади
Молодіжні збірні з хокею Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади після скасування молодіжного чемпіонату світу. Про це повідомила у Twitter шведська журналістка Марі Леманн, яка мала летіти одним рейсом з хокеїстами.
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.— Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh
Леманн розповіла, що з рейсу з Калгарі до Франкфурта-на-Майні зняли збірні Росії та Чехії. Вона заявила, що деякі хокеїсти непристойно поводилися в аеропорту. Журналістка зазначила, що причиною відмови у посадці стали пияцтво, куріння та відмова спортсменів надягати маски.
Як повідомлялося раніше, Рада Міжнародної федерації хокею 29 грудня скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина – численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.
Чемпіонат світу серед молодіжних збірних до скасування проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.
Нагадаємо, Національна хокейна ліга (НХЛ) ухвалила рішення про не відпускати гравців своїх клубів на зимову Олімпіаду 2022 року у Пекіні. Як і попередня Олімпіада, змагання у Китаї пройдуть без участі найсильніших гравців світу.
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