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    Збірну Росії з хокею зняли з рейсу. Спортсмени пили і курили

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    Хокеїсти збірних Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади через те, що пили і курили - Збірну Росії з хокею зняли з рейсу. Спортсмени пили і курили
    Хокеїсти збірних Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади через те, що пили і курили
    Фото: Twitter Марі Леманн

    Молодіжні збірні Росії і Чехії з хокею не змогли вчасно повернутися додому з Канади

    Молодіжні збірні з хокею Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади після скасування молодіжного чемпіонату світу. Про це повідомила у Twitter шведська журналістка Марі Леманн, яка мала летіти одним рейсом з хокеїстами.

    Леманн розповіла, що з рейсу з Калгарі до Франкфурта-на-Майні зняли збірні Росії та Чехії. Вона заявила, що деякі хокеїсти непристойно поводилися в аеропорту. Журналістка зазначила, що причиною відмови у посадці стали пияцтво, куріння та відмова спортсменів надягати маски.

    Як повідомлялося раніше, Рада Міжнародної федерації хокею 29 грудня скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина – численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.

    Чемпіонат світу серед молодіжних збірних до скасування проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.

    Нагадаємо, Національна хокейна ліга (НХЛ) ухвалила рішення про не відпускати гравців своїх клубів на зимову Олімпіаду 2022 року у Пекіні. Як і попередня Олімпіада, змагання у Китаї пройдуть без участі найсильніших гравців світу.

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    Теги: Росія чемпіонат світу Канада хокей
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    Збірну Росії з хокею зняли з рейсу. Спортсмени пили і курили