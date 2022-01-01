Збірну Росії з хокею зняли з рейсу. Спортсмени пили і курили

Хокеїсти збірних Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади через те, що пили і курили

Молодіжні збірні Росії і Чехії з хокею не змогли вчасно повернутися додому з Канади

Молодіжні збірні з хокею Росії і Чехії не змогли вилетіти з Канади після скасування молодіжного чемпіонату світу. Про це повідомила у Twitter шведська журналістка Марі Леманн, яка мала летіти одним рейсом з хокеїстами.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Леманн розповіла, що з рейсу з Калгарі до Франкфурта-на-Майні зняли збірні Росії та Чехії. Вона заявила, що деякі хокеїсти непристойно поводилися в аеропорту. Журналістка зазначила, що причиною відмови у посадці стали пияцтво, куріння та відмова спортсменів надягати маски.

Як повідомлялося раніше, Рада Міжнародної федерації хокею 29 грудня скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина – численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.

Чемпіонат світу серед молодіжних збірних до скасування проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.

Нагадаємо, Національна хокейна ліга (НХЛ) ухвалила рішення про не відпускати гравців своїх клубів на зимову Олімпіаду 2022 року у Пекіні. Як і попередня Олімпіада, змагання у Китаї пройдуть без участі найсильніших гравців світу.

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