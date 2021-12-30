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    Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано: названо дві причини

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    Молодіжний ЧС з хокею скасували після старту турніру через коронавірус - Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано: названо дві причини
    Молодіжний ЧС з хокею скасували після старту турніру через коронавірус
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня

    Рада Міжнародної федерації хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина - численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

    Причиною такого рішення стала велика кількість позитивних результатів тестів гравців збірних на коронавірус. Три матчі було скасовано – збірним США, Чехії та Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

    Зазначається, що чемпіонат був скасований, щоб гарантувати здоров'я та безпеку всіх учасників.

    Також в організації зазначили, що через скасування матчів спортивну цілісність заходу було поставлено під загрозу.

    Чемпіонат світу серед молодіжних збірних проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.

    Наступний молодіжний чемпіонат світу пройде у розширеному форматі: до 10 нинішніх збірних додасться Білорусь U-20, яка виграла ЧС у Дивізіоні 1A.

    Теги: США чемпіонат світу хокей коронавірус
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    Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано: названо дві причини