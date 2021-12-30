Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано: названо дві причини
Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня
Причиною такого рішення стала велика кількість позитивних результатів тестів гравців збірних на коронавірус. Три матчі було скасовано – збірним США, Чехії та Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.
Зазначається, що чемпіонат був скасований, щоб гарантувати здоров'я та безпеку всіх учасників.
Також в організації зазначили, що через скасування матчів спортивну цілісність заходу було поставлено під загрозу.
Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021
Full statement at https://t.co/TNNT2FHecn pic.twitter.com/xnPs9nDWli
Чемпіонат світу серед молодіжних збірних проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.
Наступний молодіжний чемпіонат світу пройде у розширеному форматі: до 10 нинішніх збірних додасться Білорусь U-20, яка виграла ЧС у Дивізіоні 1A.