Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано: названо дві причини

Рада Міжнародної федерації хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина - численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Причиною такого рішення стала велика кількість позитивних результатів тестів гравців збірних на коронавірус. Три матчі було скасовано – збірним США, Чехії та Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

Зазначається, що чемпіонат був скасований, щоб гарантувати здоров'я та безпеку всіх учасників.

Також в організації зазначили, що через скасування матчів спортивну цілісність заходу було поставлено під загрозу.

Official Announcement: The 2022 #WorldJuniors have been cancelled due to Covid-19.



Full statement at https://t.co/TNNT2FHecn pic.twitter.com/xnPs9nDWli