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    Стала відома біатлонна гонка, в якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади

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    Володимир Бринзак сподівається на медалі Олімпіади - Стала відома біатлонна гонка, в якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади
    Володимир Бринзак сподівається на медалі Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    Керівництво національної федерації сподівається на нагороди в змішаній естафеті

    За півтора місяці до старту Олімпійських Ігор у Пекіні президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, в якій гонці наша команда має найбільше шансів здобути нагороду.

    «Боротись ми будемо в кожній гонці на Олімпіаді. Вважаю, у Пекіні команда виглядатиме конкурентоспроможною. Але якщо виділяти одну гонку, то це – змішана естафета, – розповів Бринзак biathlon.com.ua. – Як мінімум по двоє хороших чоловіків та жінок у складі у нас точно є. Якщо вдасться вдало розпочати Олімпіаду, а змішана естафета – перший вид у біатлоні, то й далі буде набагато простіше. Крім того, ми маємо хороший досвід змішаної естафети на чемпіонаті світу, коли були четвертими буквально в секундах від призових місць. Але Олімпіада – це завжди лотерея. І ми сподіваємось витягнути в ній щасливий квиток, і що важливо – наполегливо працюємо для цього».

    Також Володимир Бринзак розповів, як команда готуватиметься до Ігор-2022.

    «Заключний збір перед вильотом до Китаю команда проведе в Антхольці, поєднуючи його з етапом Кубку світу. А вже звідти 26 січня літаками з Мюнхена до Франкфурта, потім прямим рейсом – з Франкфурта до Пекіна», – розповів Бринзак.

    Раніше стало відомо, хто з жіночої команди точно потрапить на Олімпійські ігри.

    Тим часом український біатлоніст попався на вживанні допінгу.

    Нагадаємо, 20 грудня Всесвітня антидопінгова агенція оприлюднила результати допінг-проб за 2019 рік. Виявилося, що Україна увійшла до топ-10 країн порушників.

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    Теги: Олімпіада біатлон Володимир Бринзак
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    Стала відома біатлонна гонка, в якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади