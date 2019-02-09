Жеребкування турніру в Досі: Світоліна відразу потрапила на чемпіонку Roland Garros-2017



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У 2017-му Еліна Світоліна та Єлєна Остапенко зустрічалися на Wimbledon Wimbledon

Лесі Цуренко теж із першою суперницею не пощастило

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Леся Цуренко, дізналися імена суперниць в перших матчах на турнірі WTA в катарській Досі.

24-та ракетка світу Цуренко стартує на змаганнях в першому раунді основної сітки, де їй належить зустрітися з 19-ю в рейтингу Каролін Ґарсією з Франції.

Натомість Світоліна почне виступ з другого раунду, де зустрінеться з переможницею пари Єлєна Остапенко (Латвія) - Міхаела Бузарнеску (Румунія). Нагадаємо, що Остапенко в 2017-му виграла Roland Garros, а Бузарнеску торік завдала Еліні дві поразки поспіль. Одну з них - на Відкритому чемпіонаті Франції.

У кваліфікації турніру грала інша українка Ангеліна Калініна (WTA №131), проте вона з розгромним рахунком (1:6, 2:6) поступилася сьогодні в першому ж матчі американці Дженніфер Брейді (WTA №120).

Нагадаємо, що Цуренко в складі збірної України грала на Кубку Федерації, але провела лише одну зустріч в рамках турніру, взявши лише два гейми в грі зі шведкою Ребеккою Петерсон. Світоліна ж начебто через травму до табору збірної взагалі не приїхала.