Україна - Швеція у Кубку Федерації: Цуренко програла, долю протистояння вирішить пара
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Леся Цуренко відібрала у суперниці лише два гейми
WTA
Леся поступилася опонентці з набагато нижчим рейтингом
25-та ракетка світу українка Леся Цуренко програла свій матч у рамках стартового раунду у першій світовій групі Кубка Федерації-2019.
Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) Леся поступилася 54-й тенісистці планети Ребецці Петерсон - 0:6, 2:6.
Матч тривав менше години, всього 54 хвилини.
Раніше протистояння Україна - Швеція відкрили Даяна Ястремська і Юганна Ларссон. Українка перемогла у двох сетах.
Таким чином, після двох одиночних поєдинків рахунок нічийний. Доля зустрічі вирішиться в парному протистоянні, яке розпочнеться у найближчі хвилини.