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    Україна - Швеція у Кубку Федерації: Цуренко програла, долю протистояння вирішить пара

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    Леся Цуренко відібрала у суперниці лише два гейми - Україна - Швеція у Кубку Федерації: Цуренко програла, долю протистояння вирішить пара
    Леся Цуренко відібрала у суперниці лише два гейми
    WTA

    Леся поступилася опонентці з набагато нижчим рейтингом

    25-та ракетка світу українка Леся Цуренко програла свій матч у рамках стартового раунду у першій світовій групі Кубка Федерації-2019.

    Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) Леся поступилася 54-й тенісистці планети Ребецці Петерсон - 0:6, 2:6.

    Матч тривав менше години, всього 54 хвилини.

    Раніше протистояння Україна - Швеція відкрили Даяна Ястремська і Юганна Ларссон. Українка перемогла у двох сетах.

    Таким чином, після двох одиночних поєдинків рахунок нічийний. Доля зустрічі вирішиться в парному протистоянні, яке розпочнеться у найближчі хвилини.

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