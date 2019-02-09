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    Не використавши два матч-боли у вирішальному матчі, Україна випустила перемогу над Польщею

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    Марта Костюк і Катерина Козлова не змогли подати на матч і втратили перемогу - Не використавши два матч-боли у вирішальному матчі, Україна випустила перемогу над Польщею
    Марта Костюк і Катерина Козлова не змогли подати на матч і втратили перемогу
    Федерація тенісу України

    У наступному сезоні Україна знову буде виступати в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації

    Збірна України посіла четверте місце в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

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    Сьогодні, 9 лютого, підопічні Михайла Филими зустрічалися зі збірною Польщі в поєдинку за третє місце. У першому матчі ігрового дня Катерина Козлова поступилася у трьох сетах Магдалені Фрехен, після чого рахунок у зустрічі вирівняла Даяна Ястремська, яка у двох сетах обіграла Ігу Швентек.

    Доля протистояння вирішувалася в парному матчі Марта Костюк/Катерина Козлова - Іга Швентек/Алісія Росольска. Цей поєдинок завершився перемогою польського дуету з рахунком 1:6, 6:1, 6:7(5).

    На корті тенісистки провели 1 годину і 54 хвилини. За цей час українки виконали 3 подачі навиліт, допустили 8 подвійних помилок і виграли 5 геймів на прийомі. Їх суперниці зробили 1 ейс, 2 рази помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 5 брейк-пойнтів. У третьому сеті за рахунку 6:5 Козлова і Костюк не реалізували три матч-боли на подачах Марти.

    Таким чином, у наступному сезоні Україна знову буде виступати в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

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    теніс Катерина Козлова Збірна України Даяна Ястремська Марта Костюк
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