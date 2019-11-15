Жіноча баскетбольна збірна України програла на старті відбору чемпіонату Європи



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Капітан збірної України Аліна Ягупова ФІБА

Наші дівчата програли на виїзді в Бельгії

Жіноча національна збірна України зіграла перший матч кваліфікації чемпіонату Європи, в якому на виїзді поступилася команді Бельгії.

Бельгія — Україна 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26)

Україна: Сивакова 2 - 5 втрат, Ягупова 32 + 11 підбирань + 2 передачі, Горобець 4, Науменко 9 + 5 підбирань - 5 втрат, Яцковець 4 - старт; Філевич 10, Уро-Нілє, Любінець 5 + 4 підбирання, Мітіна.

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Господарки заволоділи перевагою вже на стартовому відрізку матчу, оформивши ривок 16:2. Повернула впевненість нашій команді капітан Аліна Ягупова, яка реалізувала три триочкових і допомогла українській збірній скоротити відставання до 6 очок за підсумками першої чверті.

У другій чверті більше в атаці почала брати на себе головна зірка збірної Бельгії Ема Мессеман, яка записала 19 очок до активу ще до великої перерви. Ягупова набрала 17, але інші українскі баскетболістки набрали лише 15. Команда Філіпа Местда за рахунок кращої реалізації кидків з гри та руху м’яча отримала 13 очок переваги за пісдумками двох чвертей.

На жаль, третя чверть розпочалась з чергового ривка суперниць 11:0. Фактично цей відрізок достроково зняв питання про інтригу. Бельгійки зуміли використати перевагу в габаритах, краще рухали м’яч та краще атакували з гри. Збірна України працювала на майданчику до останньої секунди матчу і навіть виграла останню чверть, однак повернутися у гру команда Срджана Радуловича не змогла, зазнавши поразки у стартовому матчі кваліфікації ЄвроБаскета-2019. Додатковою неприємністю стала травма Аліни Ягупової, яку лідерка команди отримала на заключній хвилині матчу.

Найкращою у складі нашої команди стала саме Ягупова, яка набрала 32 очки, зробила 11 підбирань, 2 передачі та 1 перехоплення (РЕ 33).

У другому матчі групи Португалія перемогла вдома Фінляндію – 71:48. За різницею очок саме Португалія очолила турнірну таблицю групи та в статусі лідера їде до Харкова, де 17 листопада зіграє проти збірної України в матчі другого туру.