Федерація волейболу України визначилася з тренерами національних збірних



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Президент ФВУ Михайло Мельник і тренер жіночої збіної Гарій Єґіазаров ФВУ

Виконком ФВУ вирішив не робити різких кроків

Днями у Черкасах відбувся Виконком Федерації волейболу України, в центрі уваги якого були звіти головних тренерів чоловічої та жіночої національних команд – відповідно Уґіса Крастіньша та Гарія Єґіазарова щодо проведеної роботи й досягнутих результатів за останній рік.

Нещодавно профільне Міністерство завершило прийом заявок кандидатів на посади наставників чоловічої й жіночої волейбольних збірних України. Тож виконком ФВУ, заслухавши звіти нинішніх керманичів наших збірних та отримавши інформацію стосовно планів подальшої роботи можливих претендентів на ці посади, мав визначитися – кого саме підтримати.

Утім, із чоловіками все вийшло просто. Оскільки, крім латвійця Уґіса Крастіньша, з яким збірна України у 2019-му вперше в історії дісталася чвертьфіналу чемпіонату Європи, заявки ніхто не подав, то члени виконкому одноголосно проголосували за те, щоби він продовжив тренувати команду.

А ось стосовно дівчат питання стояло гостріше. Тут надійшли дві заявки – від чинного наставника Гарія Єґіазарова та відомого спеціаліста Ігора Філіштинського, який свого часу збірну України вже очолював. Щоправда, останній на засідання не з’явився, і члени виконкому не мали змоги поставити йому питання особисто. Натомість немало їх було спрямовано на адресу Єґіазарова. Адже навряд чи невихід жіночої збірної із групи на нещодавньому чемпіонаті Європі міг обійтися без уваги.

Тренер повідомив, що розуміє необхідність змін у штабі жіночої національної команди, і з цього приводу мав конструктивну розмову з відомим майстром – однією з кращих зв’язуючих Європи першого десятиліття 2000-х років Іриною Жуковою. У підсумку та погодилася стати помічницею Єґіазарова. Враховуючи цей факт, а також те, що, незважаючи на незадовільний результат на Євро-2019, протягом останніх років жіноча збірна України зробила потужний ривок у європейському рейтингу та нині посідає в ньому 12-ту позицію, виконком ФВУ більшістю голосів вирішив підтримати кандидатуру Єґіазарова у профільному Міністерстві. Тепер очікується кінцевий вердикт.

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