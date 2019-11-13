Жіноча баскетбольна збірна України провела відкрите тренування (відео)



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Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Наша команда зіграє стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року

Жіноча національна збірна України з баскетболу завершує підготовку до стартових матчів кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2021 року.

Наша команда зіграє 14 листопада на виїзді проти Бельгії та 17 листопада в Харкові проти Португалії.

Напередодні українки провели відкрите тренування в Києві.

Тренерський штаб команди на чолі з Срджаном Радуловичем визначився зі складом з 12-ти гравчинь на перші матчі відбору:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)

Людмила Науменко (без клубу)

Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)

Віта Горобець (Печ, Угорщина)

Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)

Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)

Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

Владислава Волошина (Київ-Баскет)

Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)

Кристина Філевич (Київ-Баскет)

Ольга Сівакова (Динамо)