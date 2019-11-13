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    Жіноча баскетбольна збірна України провела відкрите тренування (відео)

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    Жіноча збірна України з баскетболу - Жіноча баскетбольна збірна України провела відкрите тренування (відео)
    Жіноча збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Наша команда зіграє стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року

    Жіноча національна збірна України з баскетболу завершує підготовку до стартових матчів кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2021 року.

    Наша команда зіграє 14 листопада на виїзді проти Бельгії та 17 листопада в Харкові проти Португалії.

    Напередодні українки провели відкрите тренування в Києві.

    Тренерський штаб команди на чолі з Срджаном Радуловичем визначився зі складом з 12-ти гравчинь на перші матчі відбору:

    Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)

    Людмила Науменко (без клубу)

    Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)

    Віта Горобець (Печ, Угорщина)

    Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)

    Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)

    Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

    Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)

    Владислава Волошина (Київ-Баскет)

    Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)

    Кристина Філевич (Київ-Баскет)

    Ольга Сівакова (Динамо)

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    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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