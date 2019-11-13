Жіноча баскетбольна збірна України провела відкрите тренування (відео)
Наша команда зіграє стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року
Жіноча національна збірна України з баскетболу завершує підготовку до стартових матчів кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2021 року.
Наша команда зіграє 14 листопада на виїзді проти Бельгії та 17 листопада в Харкові проти Португалії.
Напередодні українки провели відкрите тренування в Києві.
Тренерський штаб команди на чолі з Срджаном Радуловичем визначився зі складом з 12-ти гравчинь на перші матчі відбору:
Аліна Ягупова (Фенербахче, Туречина)
Людмила Науменко (без клубу)
Ольга Яцковець (Ружомберок, Словаччина)
Віта Горобець (Печ, Угорщина)
Міріам Уро-Ніле (Sceaux Basket, Франція)
Вероніка Любинець (Київ-Баскет, Україна)
Єлизавета Мітіна (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)
Юлія Мусієнко (Інтерхім-СДЮСШОР ім. Литвака)
Владислава Волошина (Київ-Баскет)
Вікторія Кондусь (Київ-Баскет)
Кристина Філевич (Київ-Баскет)
Ольга Сівакова (Динамо)