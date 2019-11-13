Українець Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА (відео)



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Олексій Лень НБА

Наш баскетболіст набрав 17 очок проти «Денвера»

Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА.

Наш баскетболіст набрав 17 очок у матчі регулярного чемпіонату проти «Денвера» (5/6 двоочкових, 1/2 триочкових, 4/8 штрафних). Також зробив 7 підбирань (2 в атаці), 1 передачу, 1 блок-шот.

При цьому Лень втратив місце в стартовому складі, у гру вступив з лави запасних.

Це перший матч сезону в НБА Леня, в якому він набрав понад 10 очок.