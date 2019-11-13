  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА (відео)

    • Розсилка
    Олексій Лень - Українець Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Наш баскетболіст набрав 17 очок проти «Денвера»

    Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА.

    Наш баскетболіст набрав 17 очок у матчі регулярного чемпіонату проти «Денвера» (5/6 двоочкових, 1/2 триочкових, 4/8 штрафних). Також зробив 7 підбирань (2 в атаці), 1 передачу, 1 блок-шот.

    При цьому Лень втратив місце в стартовому складі, у гру вступив з лави запасних.

    Читайте також: Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя звільнив тренера. Його місце може зайняти олімпійський чемпіон

    Це перший матч сезону в НБА Леня, в якому він набрав понад 10 очок.

    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ