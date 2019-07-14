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    Михайлюк зіграв у заключному матчі Літньої ліги (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк зіграв у заключному матчі Літньої ліги (відео)
    Святослав Михайлюк
    KUsports.com

    Українець готується до нового сезону в НБА

    Український захисник «Детройта» Святослав Михайлюк зіграв у матчі 1/4 фіналу Літньої ліги НБА. Його команда поступилася – 85:105.

    За 31 хвилину на майданчику Михайлюк набрав 6 очок (1/6 двоочкових, 1/6 триочкових, 1/2 штрафних), 4 підбирання, 3 передачі, 3 втрати, 2 фоли.

    Цим поєдинком «Детройт» завершив виступи в Літній лізі.

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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