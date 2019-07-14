Михайлюк зіграв у заключному матчі Літньої ліги (відео)
Святослав Михайлюк
KUsports.com
Українець готується до нового сезону в НБА
Український захисник «Детройта» Святослав Михайлюк зіграв у матчі 1/4 фіналу Літньої ліги НБА. Його команда поступилася – 85:105.
За 31 хвилину на майданчику Михайлюк набрав 6 очок (1/6 двоочкових, 1/6 триочкових, 1/2 штрафних), 4 підбирання, 3 передачі, 3 втрати, 2 фоли.
SVI MYKHAILIUK LOSES THE DEFENDER ON THE CROSSOVER!— NBA (@NBA) 14 липня 2019 р.
: ESPN pic.twitter.com/jtTzEdtFsv
Цим поєдинком «Детройт» завершив виступи в Літній лізі.
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