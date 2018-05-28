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    Жіноча збірна України без проблем здолала збірну Португалії

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    Жіноча збірна України з волейболу. Фото: cev.eu - Жіноча збірна України без проблем здолала збірну Португалії
    Жіноча збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

    Таким чином українки здобули першу перемогу у групі

    Жіноча збірна України з волейболу провела матч проти збірної Португалії на виїзді в рамках Золотої Євроліги. Українки не відчули особливих проблем у матчі, здобувши переконливу перемогу.

    Якщо у першому сеті ще йшла напружена боротьба (22:25), то два наступних сети українки взяли без зайвих проблем – 14:25 та 13:25.

    Таким чином українки здобули першу перемогу у групі. До цього вони поступилися збірним Болгарії та Азербайджану. Саме болгарки лідирують у групі, здобувши три перемоги над суперницями.

    Тепер збірна України проведе три домашні поєдинки у Івано-Франківську. Наступний – зі збірною Португалії 30 травня. Після цього 2 червня зі збірною Болгарії, а згодом 6 червня – Азербайджану.

    Нагадаємо, що чоловіча збірна України також здобула першу перемогу у Золотій Європейській лізі.

    Золота Євроліга

    Португалія – Україна - 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)

    Джерело: 24 канал

    Волейбол Збірна України Португалія Україна
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