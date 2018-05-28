Жіноча збірна України без проблем здолала збірну Португалії

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Жіноча збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

Таким чином українки здобули першу перемогу у групі

Жіноча збірна України з волейболу провела матч проти збірної Португалії на виїзді в рамках Золотої Євроліги. Українки не відчули особливих проблем у матчі, здобувши переконливу перемогу.

Якщо у першому сеті ще йшла напружена боротьба (22:25), то два наступних сети українки взяли без зайвих проблем – 14:25 та 13:25.

Таким чином українки здобули першу перемогу у групі. До цього вони поступилися збірним Болгарії та Азербайджану. Саме болгарки лідирують у групі, здобувши три перемоги над суперницями.

Тепер збірна України проведе три домашні поєдинки у Івано-Франківську. Наступний – зі збірною Португалії 30 травня. Після цього 2 червня зі збірною Болгарії, а згодом 6 червня – Азербайджану.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України також здобула першу перемогу у Золотій Європейській лізі.

Золота Євроліга

Португалія – Україна - 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)

Джерело: 24 канал