Жіноча збірна України без проблем здолала збірну Португалії
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Таким чином українки здобули першу перемогу у групі
Жіноча збірна України з волейболу провела матч проти збірної Португалії на виїзді в рамках Золотої Євроліги. Українки не відчули особливих проблем у матчі, здобувши переконливу перемогу.
Якщо у першому сеті ще йшла напружена боротьба (22:25), то два наступних сети українки взяли без зайвих проблем – 14:25 та 13:25.
Таким чином українки здобули першу перемогу у групі. До цього вони поступилися збірним Болгарії та Азербайджану. Саме болгарки лідирують у групі, здобувши три перемоги над суперницями.
Тепер збірна України проведе три домашні поєдинки у Івано-Франківську. Наступний – зі збірною Португалії 30 травня. Після цього 2 червня зі збірною Болгарії, а згодом 6 червня – Азербайджану.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України також здобула першу перемогу у Золотій Європейській лізі.
Золота Євроліга
Португалія – Україна - 0:3 (22:25, 14:25, 13:25)
Джерело: 24 канал