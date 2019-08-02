Жіноча збірна України U-20 зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу
ФІБА
Наша жіноча молодіжна збірна боротиметься за вихід у дивізіон А
Жіноча молодіжна збірна України U-20 під керівництвом Інни Кочубей стартує 3 серпня на чемпіонаті Європи в дивізіоні В.
Поєдинки ЄвроБаскета проходитимуть в косівській Пріштині до 11 серпня.
На груповому етапі збірна України грає проти Ірландії (3 серпня) та Великої Британії (5 серпня).
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Перші дві команди з чотирьох груп формують дві групи кваліфікаційного раунду. При цьому враховуються результати команд між собою на першому груповому етапі.
Перші дві команди з груп після цього етапу виходять у півфінал.
До дивізіону А на наступний рік переходять призери за підсумками чемпіонату Європи в дивізіоні В.