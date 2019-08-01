Харківський «Політехнік» не підтвердив участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги



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Суперліга ФБУ

Харків’яни не надіслали необхідну документацію та не сплатили обов’язковий внесок

Вісім клубів виконали необхідні умови та сплатили попередні заявочні внески для участі в новому сезоні чемпіонату України серед команд баскетбольної Суперліги.

Згідно чинних Правил проведення XХІХ чемпіонату України з баскетболу сезону-2019/20 учасники Суперліги мали до 1 серпня сплатити 50 % від суми обов’язкового заявочного грошового внеску наступного сезону, інформує ФБУ.

Харківський «Політехнік», попри попередження, не виконав зазначені умови. Відтак клуб не буде допущений до чемпіонату України наступного сезону.

За рішенням Виконавчого комітету ФБУ місце «Політехніка» в Дивізіоні «А» може посісти клуб Вищої ліги, що відповідає інфраструктурним та фінансовим умовам для учасників змагань Суперліги.

Раніше Виконавчий комітет ФБУ затвердив рішення про участь дев’яти команд у наступному сезоні баскетбольної Суперліги.