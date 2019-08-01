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    Харківський «Політехнік» не підтвердив участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги

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    Суперліга - Харківський «Політехнік» не підтвердив участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги
    Суперліга
    ФБУ

    Харків’яни не надіслали необхідну документацію та не сплатили обов’язковий внесок

    Вісім клубів виконали необхідні умови та сплатили попередні заявочні внески для участі в новому сезоні чемпіонату України серед команд баскетбольної Суперліги.

    Згідно чинних Правил проведення XХІХ чемпіонату України з баскетболу сезону-2019/20 учасники Суперліги мали до 1 серпня сплатити 50 % від суми обов’язкового заявочного грошового внеску наступного сезону, інформує ФБУ.

    Харківський «Політехнік», попри попередження, не виконав зазначені умови. Відтак клуб не буде допущений до чемпіонату України наступного сезону.

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    За рішенням Виконавчого комітету ФБУ місце «Політехніка» в Дивізіоні «А» може посісти клуб Вищої ліги, що відповідає інфраструктурним та фінансовим умовам для учасників змагань Суперліги.

    Раніше Виконавчий комітет ФБУ затвердив рішення про участь дев’яти команд у наступному сезоні баскетбольної Суперліги.

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