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    Жіноча збірна України вдруге поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019

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    Фото: ФВУ - Жіноча збірна України вдруге поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019
    Фото: ФВУ

    Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С

    Жіноча збірна України вдруге поспіль поступилася команді Греції у кваліфікаційному матчі чемпіонат Європи-2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

    Цього разу українки програли на виїзді з аналогічним рахунком – 3:0.

    Найрезультативнішою волейболісткою цього матчу стала грецька нападниця Анті Васілантонакі.

    Вона принесла своїй команді 16 очок. Серед українських волейболісток відзначилася Анна Кириченко – 10 очок.

    Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С.

    Дівчатам залишається зіграти ще два матчі. Вдома збірна України зустрінеться з командою Чорногорії, а на виїзді зіграє проти Норвегії. Матчі відбудуться на початку січня.

    Чемпіонат Європи з волейболу

    Кваліфікація (жінки)

    Група С, 4-й тур

    Греція - Україна 3:0 (25:22, 25:22, 25:12)

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
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