Жіноча збірна України вдруге поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019



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Фото: ФВУ

Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С

Жіноча збірна України вдруге поспіль поступилася команді Греції у кваліфікаційному матчі чемпіонат Європи-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Цього разу українки програли на виїзді з аналогічним рахунком – 3:0.

Найрезультативнішою волейболісткою цього матчу стала грецька нападниця Анті Васілантонакі.

Вона принесла своїй команді 16 очок. Серед українських волейболісток відзначилася Анна Кириченко – 10 очок.

Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С.

Дівчатам залишається зіграти ще два матчі. Вдома збірна України зустрінеться з командою Чорногорії, а на виїзді зіграє проти Норвегії. Матчі відбудуться на початку січня.

Чемпіонат Європи з волейболу

Кваліфікація (жінки)

Група С, 4-й тур

Греція - Україна 3:0 (25:22, 25:22, 25:12)