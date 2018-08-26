Жіноча збірна України вдруге поступилася гречанкам у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи-2019
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Розсилка
Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С
Жіноча збірна України вдруге поспіль поступилася команді Греції у кваліфікаційному матчі чемпіонат Європи-2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.
Цього разу українки програли на виїзді з аналогічним рахунком – 3:0.
Найрезультативнішою волейболісткою цього матчу стала грецька нападниця Анті Васілантонакі.
Вона принесла своїй команді 16 очок. Серед українських волейболісток відзначилася Анна Кириченко – 10 очок.
Не дивлячись на дві поразки, українки залишаються на другій сходинці групи С.
Дівчатам залишається зіграти ще два матчі. Вдома збірна України зустрінеться з командою Чорногорії, а на виїзді зіграє проти Норвегії. Матчі відбудуться на початку січня.
Чемпіонат Європи з волейболу
Кваліфікація (жінки)
Група С, 4-й тур
Греція - Україна 3:0 (25:22, 25:22, 25:12)