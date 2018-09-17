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    Жіночі футбольні клуби витратили майже півмільйона доларів на трансфери у 2018 році

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    Жіночі футбольні клуби витратили майже півмільйона доларів на трансфери у 2018 році

    Всього у поточному році у жіночому футболі ФІФА зафіксувала 577 трансферів

    Жіночі футбольні клуби витратили $ 493,2 тисяч на трансфери у 2018 році.

    Про це йдеться у першому в історії звіті Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про трансфери у професійному жіночому футболі, опублікованому на офіційному сайті організації.

    Усього у поточному році ФІФА зафіксувала 577 трансферів, у яких взяли участь 198 клубів з 65 країн.

    Найбільш активними були європейські команди. Найчастіше у переходах були задіяні футболістки із США.

    Раніше ФІФА випустила звіт про трансфери у літній період у чоловічому футболі. Згідно з даними, влітку 2018 року було здійснено 8401 трансфер на суму $ 5,44 млрд.

    Клуби з п'яти провідних чемпіонатів (Англія, Франція, Німеччина, Італія й Іспанія) витратили $ 4,21 млрд.

    У зимовий період у чоловічому футболі було зафіксовано 3317 трансферів на $ 1,28 млрд. Клуби провідної п'ятірки європейських чемпіонатів витратили на придбання гравців $ 979,1 млн.

    Джерело: ТАСС

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