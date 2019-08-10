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    «Жийте своїм життям»: Усик відповів на критику за ефір з Шарієм (відео)

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    Олександр Усик захоплюється Шарієм з 2014 року - «Жийте своїм життям»: Усик відповів на критику за ефір з Шарієм (відео)
    Олександр Усик захоплюється Шарієм з 2014 року
    XSport

    Боксер каже недругам, що то не їхнє життя

    Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відповів на критику за спілкування з так званим блогером Анатолієм Шарієм.

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    Напередодні боксер на сторінці в Instagram влаштував спільний ефір з пропагандистом Кремля, зізнавшись, що дивиться його з 2014 року.

    Під час нового прямого ефіру в соціальній мережі Олександр Усик вперше відреагував на скандал, заявивши, що потрібно жити своїм життям і не давати вказівки іншим.

    «Було багато різних висловлювань – і не зовсім хороших, і дуже хороших. І тим, і тим людям велика подяка. Лякає те, що люди живуть чужим життям. Не своїм. Добре радити і давати якісь вказівки іншим, якщо це не ваше життя. Мені здається, потрібно спробувати жити своїм життям. Хоч би тиждень. Хоча б день. Тоді буде дуже добре», – заявив боксер.

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    бокс Олександр Усик Анатолій Шарій
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