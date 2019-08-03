Ломаченко: бій з Кемпбеллом може стати найскладнішим у моїй кар'єрі



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Василь Ломаченко налаштовується на важкий бій UA-Футбол

Український боєць відзначає розмах рук майбутнього суперника

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко поділився очікуваннями від зустрічі з претендентом на титул за версією WBC Люком Кемпбеллом, зазначивши, що цей поєдинок може стати для нього найскладнішим в професійній кар'єрі.

«Радий знову відвідати Лондон. У мене чудові спогади про це місто. Стосовно поєдинку з Кемпбеллом, не хочу говорити занадто багато. Цей бій може стати найскладнішим в моїй кар'єрі. Адже у нього є значна перевага в зрості та розмаху рук. Все це може стати для мене занадто великим викликом, але я не думаю про це. Просто роблю свою роботу, наполегливо тренуюся, а після виходжу на ринг. Збираюся стати переможцем, це єдине, що знаю», - наводить слова українця BoxingScene.

Бій Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла відбудеться 31 серпня.