Православний Усик розбудив серед ночі розпусника Шарія (відео)



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Двоє розумних людей поспілкувалися серед ночі за Москвою Youtube

«Скрєпний» спортсмен і одіозний «журналіст» побазікали в прямому ефірі

Кримський боксер Олександр Усик, який зараз тренується в американському Окснарді, вирішив серед ночі за московським часом зателефонувати своєму кумиру Анатолієві Шарію. І вивів цю пустопорожню балачку в прямий ефір на власній сторінці в Instagram.

Співрозмовники не соромилися захоплюватися одне одним, а поміж тими яскравими компліментами можна виловити кілька дійсно цікавих фактів.

«Я тєбя смотрю с 2014 года, - лестить Шарієві боксер. - Тєбя мнє посовєтовал Алєксандр Сєргєєвіч Гвоздік. Ми всєй командой за тобой подсматріваєм».

Що цікаво, коли Шарій запитував Усика, як йому «сітуация в странє», той чомусь забував, що «спорт внє політікі», як то він зазвичай повторює під час спілкування зі справжніми журналістами. Також не обурювався боксер Усик, коли репортер Шарій ставив недолугі запитання на кшталт «А кагда у тєбя бой? С какім-то чорнєнькім?»

А ось - найяскравіше: «В Штатах вообщє нє бил, - каже Шарій. - Потому хожу по гугл-картах, рассматріваю. Уліци там раздолбанниє».

Тішить, що боксер Усик обіцяє й надалі робити схожу включення із людьми, якими він захоплюється.